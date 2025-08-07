Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
MaistasPasigamink

Prieš marinuojant agurkus įvyniokite juos į lapus: nustebins skonis ir traškumas

2025 m. rugpjūčio 7 d. 13:17
„Virtuvėje pas Dalią“
Šį agurkų marinavimo būdą, ko gero, žino nedaugelis.
Daugiau nuotraukų (2)
Vynuogių lapuose marinuoti agurkai yra populiarus užkandis, suteikiantis agurkams specifinį skonį ir išlaikantis jų traškumą.
Savo receptu dalinasi tinklaraštininkė „Virtuvėje pas Dalią“. „Vystykluose marinuoti agurkai išlaiko žalią spalvą!“ – sako ji.
Agurkai vynuogių lapų „vystykluose“
Marinatui reikės:
  • 1 l. vandens,
  • 1 valg. š. druskos,
  • 1 valg. š. cukraus,
  • 1 arb. š. citrinos rūgštelės,
  • skiltelės česnako,
  • 1 valg. š . prieskonių mišinio agurkams.

Agurkų vynuogių lapuose gaminimas:

Agurkus porai valandų pamerkti į šalta vandenį. Vynuogių lapus nuplikyti virintu vandeniu, po to šaltu. Kiekviena agurka įvynioti į vynuogės lapa ir talpiai sudėti į stiklainius. Išvirti marinatą iš druskos, cukraus (rūgštelę dėti prieš pabaigą). Užpilti ant agurkų ir palikti valandai. Paskui nupilti atgal į puodą, sudėti prieskonių mišinį ir vėl užkaitinti. Dėti į stiklainį česnako ir užpylus marinatu užsukti dangteliais. Skanaus!
„Virtuvėje pas Dalią“
agurkaimarinavimasagurkų marinavimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.