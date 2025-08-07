Prieš marinuojant agurkus įvyniokite juos į lapus: nustebins skonis ir traškumas

Vynuogių lapuose marinuoti agurkai yra populiarus užkandis, suteikiantis agurkams specifinį skonį ir išlaikantis jų traškumą.
Savo receptu dalinasi tinklaraštininkė „Virtuvėje pas Dalią“. „Vystykluose marinuoti agurkai išlaiko žalią spalvą!“ – sako ji.
Agurkai vynuogių lapų „vystykluose“
Marinatui reikės:
- 1 l. vandens,
- 1 valg. š. druskos,
- 1 valg. š. cukraus,
- 1 arb. š. citrinos rūgštelės,
- skiltelės česnako,
- 1 valg. š . prieskonių mišinio agurkams.
Agurkų vynuogių lapuose gaminimas:
Agurkus porai valandų pamerkti į šalta vandenį. Vynuogių lapus nuplikyti virintu vandeniu, po to šaltu. Kiekviena agurka įvynioti į vynuogės lapa ir talpiai sudėti į stiklainius. Išvirti marinatą iš druskos, cukraus (rūgštelę dėti prieš pabaigą). Užpilti ant agurkų ir palikti valandai. Paskui nupilti atgal į puodą, sudėti prieskonių mišinį ir vėl užkaitinti. Dėti į stiklainį česnako ir užpylus marinatu užsukti dangteliais. Skanaus!
„Virtuvėje pas Dalią“
agurkaimarinavimasagurkų marinavimas
Rodyti daugiau žymių