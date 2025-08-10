V.Kurpienės deivių maistas: gerina ne tik nuotaiką, bet ir figūrą

Mano mintyse vis dar sukasi Tailando maisto turgaus ir vietinių restoranų maistas. Krabio maisto turguje kelis vakarus iš eilės valgiau vasaros suktinukus (summer rolls). Daug kas žino pavasario suktinukus (spring rolls), kurie kepami aliejuje ar orkaitėje, o šis variantas – daug vertingesnis.
Keptos lašišos nemėgstu, galiu tik iš bado valgyti, jei nėra kito maisto. Bet mane amžinatilsį anyta jau sirgdama išmokė gaminti garintą lašišą – tai deivių maistas.
Pagaminkite ir paminėsite mano žodį – ir skonio, ir maistinių medžiagų prasme: omega 3 padeda pagerinti nuotaiką, o baltymai – figūrą. Vienoje porcijoje – 310 kalorijų.
Reikės (2 porcijoms):
- 250 g agurkų (1 ilgavaisis)
- 200 g lašišos filė, garintos
- 200 g raudongūžio kopūsto (galite naudoti ir baltagūžį)
- 100–150 g salotų lapų
- 50 g mikrožalumynų
- 5–10 g sezamų sėklų
- 1 a. š. citrinų sulčių
- 4 ryžių miltų lapų suktinukams
Padažui reikės:
- 15–20 ml vandens
- 1 a. š. tahinio (sezamų sėklų kremo)
- 1 a. š. citrinų sulčių
- 1 a. š. sojų padažo
Garintos lašišos gaminimas:
Nuplaukite ir nusausinkite lašišą. Jokių prieskonių nereikia, lašiša savaime turi sūrumo, be to, dar bus padažas. Dėkite į kepimo indą ir pašaukite į 200 laipsnių orkaitę 15 min. su garų funkcija.
Gaminau iš karto 2 kg lašišos, jei kepsite mažesnį kiekį, sutrumpinkite kepimo laiką keliomis minutėmis. Tinkamai iškeptos lašišos segmentai lengvai atsiskiria, o jei smarkiai sulipę, vadinasi, gaminote per trumpai arba per ilgai.
Taip pat galima kepti karšto oro gruzdintuvėje su garais arba garpuodyje.
Iškepusią lašišą susmulkinkite gabaliukais, pašalinkite kauliukus ir leiskite atvėsti.
Daržovių suktinuko įdaras:
Kol kepa žuvis, nuplaukite ir nusausinkite daržoves. Agurkus sutarkuokite plonais šiaudeliais. Kopūstą irgi supjaustykite kuo ploniau, pašlakstykite citrinų ar žaliųjų citrinų sultimis, pamaigykite ir palikite pastovėti, kad jis suminkštėtų.
Suktinukų įdarui galite naudoti ridikėlius, avokadą, kaliaropę, morkas, saldžiąsias paprikas – priklauso nuo jūsų fantazijos ir turimų produktų.
Rekomenduoju daržoves pjaustyti plonais griežinėliais arba šiaudeliais, taip patogiausia sukti ir lengviau sudėti daržoves.
Sukame vasaros suktinukus:
Pamirkykite vandenyje ryžių lapus (vienam suktinukui naudojau 2 lapus, mirkiau po vieną apie pusę minutės). Kol dėliosite įdarą, jie dar brinks ir minkštės. Nelygu gamintojas, mirkymo laikas gali skirtis, vadovaukitės instrukcija ant pakuotės.
Minkštus ryžių lapus sudėkite taip, kad įdaru pasidengtų jų ketvirtadalis arba trečdalis. Galima vynioti ir kiekvieną atskirai. Atminkite, kad sudrėkę lapai limpa kaip lipnioji juosta, tad sukite atsargiai. Palikite kraštelį neuždengtą daržovėmis – sulipimui, jei kas sukote sušius, principas toks pat.
Toliau dėkite salotų lapus, lašišos gabaliukus, agurką, kopūstą, žalumynus ir darykite suktinuką.
Pabarstykite sezamų sėklomis (jei nelimpa, sudrėkinkite suktinuką vandeniu).
Supjaustykite suktinuką į gabaliukus, kuriuos būtų patogu paimti į rankas ir pamirkyti į padažą. Suktinukus dėkite į lėkštę palikdami tarp jų tarpus, kad nesuliptų tarpusavyje ir būtų patogu paimti.
Padažo gaminimas:
Patys suktinukai yra labai neutralūs, padažą galite keisti, taip kaskart bus kitas skonis. Pavyzdžiui, galite pridėti imbiero ar česnako, aitriųjų pipirų ir t.t.
Padažui sumaišykite sezamų sėklų kremą (tahinį), citrinų sultis ir sojų padažą. Tirštumą reguliuokite po truputį pildami vandenį, jis turi būti nei per tirštas, nei per skystas, kad suktinukus pamirkius dalis padažo liktų ant jų.
Padažo įpilkite kiekvienam į asmeninį indelį.
Pastaba: darydami šiuos suktinukus ingredientų proporcijas galite keisti pagal poreikį. Jei ryžių lapai ir sukimas ne jums, visas aprašytas sudėtines dalis sudėkite į lėkštę ir pašlakstykite padažu, bus puikios salotos. Pati taip dariau antrą dieną, nes... tingėjau sukti. Sakyčiau, tinginystė yra kūrybingumo šaltinis, tad tingėdami pasirūpiname savimi. Esame verti valgyti skaniai, o virtuvėje būti trumpai.
lašišaomegaAzijos virtuvė
Rodyti daugiau žymių