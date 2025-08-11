Žinios, kurios šviečia.
Agurkų marinavimo receptas, kurio prašys visi: vienas netikėtas priedas keičia viską

2025 m. rugpjūčio 11 d. 11:22
„Kviečiu į virtuvę“
Man patinka vasaros derlių uždaryti į stiklainius. Moku ir mielai konservuoju pati. Stengiuosi vis išbandyti naujų receptų, kad daržovės nebūtų vienodo skonio.
Marinato normos pakaks 6 l agurkų stiklainių.
Su ciberžolėmis marinuoti agurkai
Marinatui reikės:
  • 3 l vandens;
  • 5 v. š. druskos;
  • 1 st. cukraus;
  • 0,5 l acto;
  • 1 a. š. ciberžolės;
  • 4 skiltelių česnako;
  • krapų žiedų.
Agurkų – pagal poreikį.
Kaip gaminti
Agurkus nuplauname, nupjauname galiukus.
Stiklainius švariai išplauname, iškaitiname.
Į puodą supilame vandenį, sudedame cukrų, druską, ciberžolių miltelius, krapų žiedynus, griežinėliais pjaustytas česnakų skilteles.
Užverdame marinatą. Krapus išgriebiame, supilame actą. Dar kartą užverdame.
Trumpam sudedame agurkus,  kad jie išsikaitintų.
Sudedame į stiklainius. Užpilame verdančiu marinatu. Užsukame stiklainius.
Apverčiame dangteliais žemyn ir užklojame. Leidžiame visiškai atvėsti.
„Kviečiu į virtuvę“
