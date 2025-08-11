Agurkų marinavimo receptas, kurio prašys visi: vienas netikėtas priedas keičia viską

Marinato normos pakaks 6 l agurkų stiklainių.
Su ciberžolėmis marinuoti agurkai
Marinatui reikės:
- 3 l vandens;
- 5 v. š. druskos;
- 1 st. cukraus;
- 0,5 l acto;
- 1 a. š. ciberžolės;
- 4 skiltelių česnako;
- krapų žiedų.
Agurkų – pagal poreikį.
Kaip gaminti
Agurkus nuplauname, nupjauname galiukus.
Stiklainius švariai išplauname, iškaitiname.
Į puodą supilame vandenį, sudedame cukrų, druską, ciberžolių miltelius, krapų žiedynus, griežinėliais pjaustytas česnakų skilteles.
Užverdame marinatą. Krapus išgriebiame, supilame actą. Dar kartą užverdame.
Trumpam sudedame agurkus, kad jie išsikaitintų.
Sudedame į stiklainius. Užpilame verdančiu marinatu. Užsukame stiklainius.
Apverčiame dangteliais žemyn ir užklojame. Leidžiame visiškai atvėsti.
agurkų marinavimasciberžolėkonservavimas
Rodyti daugiau žymių