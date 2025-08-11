Gardžiau už kavos puodelį: šis gėrimas – energijos užtaisas visai dienai

Migdolais ir bananais praturtintas espreso pusryčių glotnutis – tikras vitaminų ir energijos užtaisas visai dienai. Tai puikus pavyzdys, kaip augalinis maistas gali būti ir skanus, ir maistingas. Bananai gėrimui suteikia ne tik natūralaus saldumo – jie turi daug organizmui reikalingo kalio. Migdolų gėrimas suteikia kalcio, jodo ir vitaminų D2, B12, E. O espreso kava suteikia malonaus energijos pliūpsnio, taip reikalingo dienos pradžiai.
Espreso pusryčių glotnutis yra greitas, paprastas ir maistingas pusryčių pasirinkimas – tobulas gėrimas visiems, kurie ryte skuba ir neturi laiko sotiems patiekalams gaminti, tačiau nori dieną pradėti sveikai ir sočiai.
Migdolų, bananų ir espreso pusryčių glotnutis
Reikės:
- 2 prinokusių bananų, nuluptų, supjaustytų ir užšaldytų,
- 1 valgomojo šaukšto migdolų kremo,
- 400 ml „Alpro No Sugars“ migdolinio gėrimo,
- 50 ml juodos kavos,
- šalto ledo.
Glotnučio gaminimas:
Visus ingredientus sudėkite į trintuvą ir sutrinkite iki vientisos masės. Skanaus!
*„Alpro“ migdolinis gėrimas be cukrų su 5 būtinomis maistinėmis medžiagomis: kalciu, jodu, ir vitaminais D2, B12, E. Subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas naudingi Jūsų gerai savijautai.
glotnutisreceptasaugalinis maistas
