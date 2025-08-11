Žinios, kurios šviečia.
Gardžiau už kavos puodelį: šis gėrimas – energijos užtaisas visai dienai

2025 m. rugpjūčio 11 d. 12:11
Daugelis žmonių savo ryto neįsivaizduoja be kavos puodelio. Tačiau greičiau pabusti ir pasikrauti energijos visai dienai organizmui reikia kur kas daugiau nei tik kofeino. Todėl vis daugiau žmonių renkasi kavos glotnučius. Juos atranda ir pamėgsta tie, kurie ieško subalansuotų, greitų ir skanių pusryčių idėjų. Šis gėrimas – tobulas pasirinkimas tiems, kurie tradicinį kavos ryto ritualą nori suderinti su sveiku gyvenimo būdu, o savo mitybą praturtinti būtinomis maistinėmis medžiagomis*.
Migdolais ir bananais praturtintas espreso pusryčių glotnutis – tikras vitaminų ir energijos užtaisas visai dienai. Tai puikus pavyzdys, kaip augalinis maistas gali būti ir skanus, ir maistingas. Bananai gėrimui suteikia ne tik natūralaus saldumo – jie turi daug organizmui reikalingo kalio. Migdolų gėrimas suteikia kalcio, jodo ir vitaminų D2, B12, E. O espreso kava suteikia malonaus energijos pliūpsnio, taip reikalingo dienos pradžiai.
Espreso pusryčių glotnutis yra greitas, paprastas ir maistingas pusryčių pasirinkimas – tobulas gėrimas visiems, kurie ryte skuba ir neturi laiko sotiems patiekalams gaminti, tačiau nori dieną pradėti sveikai ir sočiai.
Migdolų, bananų ir espreso pusryčių glotnutis
Reikės:
  • 2 prinokusių bananų, nuluptų, supjaustytų ir užšaldytų,
  • 1 valgomojo šaukšto migdolų kremo,
  • 400 ml „Alpro No Sugars“ migdolinio gėrimo,
  • 50 ml juodos kavos,
  • šalto ledo.
Glotnučio gaminimas:
Visus ingredientus sudėkite į trintuvą ir sutrinkite iki vientisos masės. Skanaus!
*„Alpro“ migdolinis gėrimas be cukrų su 5 būtinomis maistinėmis medžiagomis: kalciu, jodu, ir vitaminais D2, B12, E. Subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas naudingi Jūsų gerai savijautai.
