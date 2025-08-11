Mėlynių limonadas: gaivu, gardu ir vasariška

Mėlynių limonadas
Reikės:
- 2 st. mėlynių;
- 120 g cukraus;
- 4 st šalto vandens;
- 2 žaliųjų citrinų;
- Ledo kubelių,
- Patiekti:
- kelių mėtų šakelių.
Mėlynių limonado gaminimas:
Mėlynes, cukrų ir 1 stiklinę vandens supilame į maisto smulkintuvą/kokteilinę ir sutriname iki vientisos masės. Mėlynių tyrę, galima pertrinti per sietelį, kad neliktų didesnių uogų gabalėlių. Iš 1,5 citrinos išspaudžiame sultis, likusią puselę supjaustome griežinėliais. Mėlynių tyrę sumaišome su citrinų sultimis, vandeniu. Į stiklinaites dedame ledo, žaliosios citrinos griežinėlių, pilame mėlynių limonado. Puošiame mėtų lapeliais. Recepto šaltinis: kulinarinė knyga Inga Pupelienė „Vasaros skoniai“.