Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
MaistasPasigamink

Prieš marinuojant pomidorus viršūnėlėse įpjauna kryžiuką: visada pavyksta skaniausi

2025 m. rugpjūčio 19 d. 12:50
„Virtuvėje pas Dalią“
„Pernai gaminau po kelis stiklainius su česnakais, krapais, svogūnais. Vis tik, skaniausi gavosi šie, be priedų“, – savo marinuotų pomidorų receptu dalinosi „Virtuvėje pas Dalią“ tinklaraštininkė.
Daugiau nuotraukų (3)
Pomidorai savo sultyse
Reikės:
  • Pomidorų,
  • druskos,
  • cukraus.

Pomidorų savo sultyse gaminimas:

Pomidorų viršūnėlėse įpjaunu kryžiuką, nardinu į verdantį vandenį puode 2–3 minutėms. Išgriebtus dedu į kuo šaltesnį vandenį ir palieku, kol atvės. Odelės atsiskiria nuo pomidorų, belieka jas nuimti.
Pomidorus dedu į tuščią puodą (labai patogu žinoti jo litražą, tuomet lengva paskaičiuoti prieskonių kiekį). Užberiu santykiu 1l pomidorų, 1 a.š. su kaupu druskos, 1 a.š. cukraus. Gerai išmaišau ir palieku bent porai valandų vėsesnėje patalpoje, bet ne šaldytuve. Per tą laiką pomidorai išleidžia sultis, jų pilnai užteks konservavimui. Nereikia pilti nei vandens, nei kitokių skysčių.
Po poros valandų puodą užkaitinti, kol skystis užvirs ir kuo skubiau supilti į stiklainius, užsukti įkaitintais dangteliais ir apvertus aukštyn kojomis gerai „apkūtoti“, kad kuo ilgiau išsilaikytų šiluma.
„Virtuvėje pas Dalią“
pomidoraimarinuoti pomidoraiPomidorų marinavimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.