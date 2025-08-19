Prieš marinuojant pomidorus viršūnėlėse įpjauna kryžiuką: visada pavyksta skaniausi

Pomidorai savo sultyse
Reikės:
- Pomidorų,
- druskos,
- cukraus.
Pomidorų savo sultyse gaminimas:
Pomidorų viršūnėlėse įpjaunu kryžiuką, nardinu į verdantį vandenį puode 2–3 minutėms. Išgriebtus dedu į kuo šaltesnį vandenį ir palieku, kol atvės. Odelės atsiskiria nuo pomidorų, belieka jas nuimti.
Pomidorus dedu į tuščią puodą (labai patogu žinoti jo litražą, tuomet lengva paskaičiuoti prieskonių kiekį). Užberiu santykiu 1l pomidorų, 1 a.š. su kaupu druskos, 1 a.š. cukraus. Gerai išmaišau ir palieku bent porai valandų vėsesnėje patalpoje, bet ne šaldytuve. Per tą laiką pomidorai išleidžia sultis, jų pilnai užteks konservavimui. Nereikia pilti nei vandens, nei kitokių skysčių.
Po poros valandų puodą užkaitinti, kol skystis užvirs ir kuo skubiau supilti į stiklainius, užsukti įkaitintais dangteliais ir apvertus aukštyn kojomis gerai „apkūtoti“, kad kuo ilgiau išsilaikytų šiluma.
