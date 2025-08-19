Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
MaistasPasigamink

Šefas F. Meschino atskleidė, kaip kavą paversti tobulu desertu: pavyks nustebinti visada

2025 m. rugpjūčio 19 d. 09:40
Italų kilmės šefas F. Meschino tiki, kad geri ledai neturi ribų – jie gali teikti malonumą visiems. Pasak jo, desertai be laktozės yra tokie pat skanūs, todėl jais verta dalintis su kiekvienu prie stalo. Ledai, anot kulinarijos eksperto, – ne tik vaikystės prisiminimas ar vasaros klasika, bet ir erdvė kūrybai, kur svarbiausia kontrastai, jausmas ir tai, kad produktas tinka visiems be išimties, rašoma pranešime spaudai.
Daugiau nuotraukų (3)
Desertai – ne apie sudėtingumą, o apie emociją
„Ledai man yra vienas iš tų paprastų malonumų, kurie visada sugeba nustebinti. Nors niekada neturėjau didelės patirties juos gaminant – tai pripažįstu – visada juos laikiau tobulu desertu. Tačiau, kai jie derinami su tinkamais ingredientais, gali tapti dar geresni. Asmeniškai man visada patiko kontrastas tarp šilto ir šalto: mėgstamiausias būdas mėgautis ledais – su karšta kava arba tirpintu šokoladu, kaip klasikinis „affogato“. Taip pat su ką tik iškeptu obuolių pyragu arba minkšta brioche bandelė. Tai deriniai, kurie primena namus, jaukumą ir dalijimąsi akimirkomis“, – sako garsus šefas.
Pasak jo, eksperimentavimas yra neatsiejama virtuvės dalis: „Virtuvėje man patinka eksperimentuoti, Tad nenuostabu, jog esu sukūręs keletą patiekalų, kuriuose ledai tapo pagrindiniu akcentu – ypač tada, kai norėjau nustebinti.“
Desertai be laktozės – visiems
F. Meschino pasakoja, kad pats asmeniškai neturi laktozės netoleravimo, tačiau jo artimoje aplinkoje yra žmonių, kuriems ši problema aktuali: „Todėl natūraliai pradėjau ieškoti alternatyvų. Džiaugiuosi, kad vis didėjantis laktozės neturinčių produktų pasirinkimas padeda spręsti šį iššūkį – ir tai apima net ledus. Svarbiausia – ingredientų kokybė.“
Pasak F. Meschino, svarbiausias aspektas ledų patiekaluose – kontrastai ir temperatūrų žaismas: „Skirtingos tekstūros, šilto ir šalto deriniai, o kartais ir šiek tiek nostalgijos. Geriausi mano prisiminimai apie ledus – iš karštų vasaros dienų, kai užtekdavo vienos porcijos, kad pasijustum laimingas. Tačiau, kaip tikras italas, tikiu, kad geriems ledams visada yra laikas ir vieta – visus metus, bet kuriuo metu.“
F. Meschino dalijasi trimis idėjomis, kaip originaliai patiekti ledus be laktozės:
Affogato su apelsino žievele
Klasikinis itališkas desertas su gaiviu citrusiniu akcentu.
Jums reikės:
  • 1–2 rutuliukų „Nykštuko“ vanilinių ledų be laktozės
  • Mažo puodelio stiprios espresso kavos
  • Šviežios apelsino žievelės

Kaip gaminti affogato su apelsino žievele:

Ledus sudėkite į puodelį arba dubenėlį. Ant jų užpilkite karštą espresso ir pagardinkite šviežiai nutarkuota apelsino žievele. Rekomenduojama patiekti iškart, kol ledai dar tirpsta nuo kavos šilumos – taip atsiskleis visas skonių kontrastas.
Vaniliniai ledai su sausainių trupiniais ir Maldon druska
Saldus ir sūrus – klasikinis derinys, kuris niekada nenuvilia.
Jums reikės:
  • 2 rutuliukų „Nykštuko“ vanilinių ledų be laktozės
  • 2–3 mėgstamų sausainių (pvz., trapios tešlos ar šokoladinių)
  • Žiupsnelio Maldon ar kitokios stambios druskos

Kaip gaminti ledus su sausainiais ir druska:

Sausainius sutrupinkite ir apibarstykite ant ledų. Ant viršaus užberkite žiupsnelį druskos – ji paryškins saldumą ir sukurs įdomų kontrastą. Skanauti geriausia nedelsiant.
Braškiniai ledai su šviežiomis uogomis ir mėta
Vasariškas desertas, kurį patieksite per minutę.
Jums reikės:
  • 2 rutuliukų „Nykštuko“ braškinių ledų be laktozės
  • Saujos šviežių braškių ar aviečių
  • Šviežių mėtos lapelių

Kaip gaminti braškinius ledus su uogomis ir mėta:

Ledus dėkite į dubenėlį ar desertinę taurę, papuoškite šviežiomis uogomis ir keliais mėtos lapeliais. Puikiai tinka tiek vaikų vakarėliui, tiek romantiškai vakarienei.
ledaidesertasKava
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.