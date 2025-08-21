Saldūs blyneliai iš šviežių morkų: pataria, kaip iškepti tokius minkštus, purius ir gardžius

Beveik tris dešimtmečius morkas auginantis ūkininkas sako, kad dėl vėsesnio klimato Lietuvoje yra mažiau kenkėjų ir ligų, o svarbiausia morkų auginime – išmanymas ir patirtis.
„Jeigu morkos sėjamos į nepakankamai gerai išdirbtą žemę, jos užaugs kreivos. Pasėjus per tankiai, jos bus mažesnės, o pasėjus per retai – užaugs per didelės. Tai tik kelios subtilybės, o jų yra daugybė. Morkas auginu 27 metus – įsigilinau į šių daržovių auginimo procesą, mokiausi iš savo klaidų ir dabar turiu neįkainojamą patirtį, kaip užauginti maistingas, vienodo dydžio morkas“, – pasakoja Kėdainių rajone įsikūrusio „Tikro ūkio“ savininkas.
V. Kuprevičius džiaugiasi, kad šiltojo sezono derlius gausus ir kokybiškas. Vasarinės morkos pasižymi trumpesniu vegetacijos periodu, todėl greičiau užauga ir yra skirtos greitam vartojimui, o morkos, kurias valgysime per žiemą – dar auga laukuose.
„Žieminės morkos auginamos ilgalaikiam saugojimui. Jų derlius nuimamas vėlai rudenį, lapkričio mėnesį, ir, tinkamai laikant, išbūna šviežias iki kitų metų birželio“, – sako V. Kuprevičius.
Morkas auginantis ūkininkas pabrėžia, kad užauginti jas – tik dalis darbo. Norint, kad jos daugiau nei pusmetį išliktų sultingos, traškios ir maistingos, daržoves būtina tinkamai saugoti.
„Morkos neturi apsauginės luobelės todėl greitai netenka drėgmės ir suvysta. Iki šalčių šios daržovės puikiai išbūna žemėje, o nuėmus derlių reikia pasirūpinti, kad daržovės nepristigtų drėgmės. Tam, kad drėgnoje terpėje nesidaugintų mikroorganizmai, reikia palaikyti žemą, apie 0–0,4 laipsnių temperatūrą. Šiais metais investavome į naujas saugyklas, kuriose palaikomas morkoms tinkamas mikroklimatas – nuo pastovaus drėgmės lygio iki CO2 koncentracijos. Tikimės, kad tai leis vietiniu derliumi aprūpinti visus metus be pertraukų ir išsaugoti žiemines morkas skanias iki pat rugpjūčio, kai pradedame nuiminėti vasarinį derlių“, – sako ūkininkas, prekybos tinklui daržoves tiekiantis nuo 1998-ųjų.
V. Kuprevičius dalinasi keliais savo šeimos mėgstamais receptais su lietuviškomis morkomis.
Morkų salotos su medumi ir garstyčiomis
Lengvai paruošiamos, gaivios ir maistingos salotos, puikiai derančios prie mėsos ar žuvies patiekalų.
Šioms salotoms reikės:
- 2–3 vnt. šviežių lietuviškų morkų;
- 1 ryšulėlio svogūnų laiškų;
- 1 ryšulėlio petražolių;
- 4 v. š. alyvuogių aliejaus;
- 2 v. š. medaus;
- 2 v. š. citrinos sulčių;
- 1 v. š. garstyčių;
- druskos ir pipirų (pagal skonį).
Morkų salotų gaminimas:
Morkas sutarkuokite burokine tarka. Svogūnų laiškus ir petražoles susmulkinkite ir suberkite į dubenį su morkomis. Atskirame dubenėlyje sumaišykite garstyčias, medų, citrinos sultis, aliejų, pagardinkite druska ir pipirais. Padažą supilkite ant daržovių ir gerai išmaišykite.
Saldūs morkų blyneliai
Minkšti, švelnaus skonio blyneliai puikiai tiks pusryčiams ar saldžiam užkandžiui.
Jums reikės:
- 4–5 vnt. šviežių lietuviškų morkų;
- 100 ml vandens;
- 2 vnt. kiaušinių;
- 5 v. š. miltų;
- 1 v. š. cukraus;
- 3 v. š. manų kruopų;
- druskos ir cinamono (pagal skonį).
Morkų blynelių gaminimas:
Morkas nuskuskite, nuplaukite ir smulkiai sutarkuokite. Suberkite jas į puodą, užpilkite vandeniu, įberkite šiek tiek cinamono, druskos, cukraus ir patroškinkite. Atvėsusias morkas sumaišykite su kiaušiniais, miltais ir manų kruopomis. Įkaitinkite keptuvę su aliejumi ir kepkite blynelius tol, kol gražiai apskrus. Patiekite pabarstytus cinamonu ar cukraus pudra.
Morkų duona su figomis
Sodraus skonio drėgna duona, puikiai tinkanti tiek prie kavos, tiek kaip užkandis su sūriu.
Jai pagaminti reikės:
- 2 vnt. šviežių lietuviškų morkų;
- 10 vnt. figų;
- 100 g cukraus;
- 125 ml pieno;
- 2 vnt. kiaušinių baltymų;
- 50 ml alyvuogių aliejaus;
- 350 g kvietinių miltų;
- 125 g viso grūdo miltų;
- 1 a. š. kepimo miltelių;
- druskos ir cinamono (pagal skonį);
- šlakelio citrinos sulčių;
- 1 citrinos tarkuotos žievelės;
- 200 g pelėsinio sūrio;
- saujos kapotų mėgstamų žolelių.
Morkų duonos gaminimas:
Morkas sutarkuokite ir nuspauskite. Dubenyje jas sumaišykite su išplaktais kiaušinių baltymais, cukrumi ir pienu. Kitame inde sumaišykite abejus miltus, kepimo miltelius, cinamoną, druską. Sausus ingredientus suberkite į morkų masę ir gerai išmaišykite. Tešlą paskleiskite kepimo popieriumi išklotoje stačiakampėje skardoje ir kepkite orkaitėje, įkaitintoje iki 175 laipsnių temperatūroje apie 40 min.
Atvėsintą duoną supjaustykite trikampiais. Figas smulkiai supjaustykite ir sumaišykite su citrinos sultimis bei žievele. Ant kiekvieno duonos gabalėlio dėkite pelėsinio sūrio, figų ir papuoškite mėgstamomis žolelėmis. Skanaus!