MaistasPasigamink

Ant skrebučio – pupelės ir žirneliai: A. Ivanauskas siūlo nepaprastai skanų ir sotų užkandį

2025 m. rugpjūčio 22 d. 10:27
Alfas Ivanauskas, kulinarinių knygų autorius, virtuvės šefas, prodiuseris
Receptas

Esu virtuvės šefas, kulinarinių laidų ir knygų autorius, mano darbas – sureikšminti maistą, bet per šventes, išskyrus, be jokios abejonės, degustacines vakarienes, maistas yra svarbiausio veiksmo – susitikimo ir bendrystės – palydovas.

Su jumis dalinuosi keliais gardžiausiais receptais iš savo naujausios nemokamos elektroninės vasaros knygos „Prisirpusi vasara“, kurią kiekvienas galite rasti vmgonline.lt.
PUPELIŲ, ŠILAUOGIŲ IR SŪRIO SKREBUTIS
Gaminimo laikas: 20 min.
Reikės (2 asm.):
  • 1 v. š. ekologiško alyvuogių aliejaus „Extra Virgin“
  • 4 čiabatos riekelių
  • 1 skiltelės česnako
  • 250 g rikotos
  • 1/2 citrinos žievelės
  • 150 g cukrinių žirnelių
  • 10 g svogūnų laiškų
  • 200 g baltųjų pupelių
  • 50 g šilauogių
  • 2 v. š. salotų padažo su citrinomis ir žolelėmis
  • žiupsnelio juodųjų pipirų, druskos

Skrebučio gaminimas:

Į įkaitintą keptuvę įpilkite ekologiško alyvuogių aliejaus „Extra Virgin“, apskrudinkite čiabatos riekeles ir įtrinkite česnaku. Į dubenį sudėkite rikotą, įberkite druskos, įtarkuokite citrinos žievelės. Maišykite mentele, kol rikota taps vientisa ir švelnios tekstūros.
Gabaliukais supjaustykite cukrinius žirnelius, svogūnų laiškus. Sudėkite juos į dubenį, įmaišykite pupeles, šilauoges, pagardinkite citrininiu padažu ir juodaisiais pipirais.
Ant čiabatos riekelių tepkite sūrį ir dėkite paruoštas pupelių ir žirnelių salotas.
