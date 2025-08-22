Ant skrebučio – pupelės ir žirneliai: A. Ivanauskas siūlo nepaprastai skanų ir sotų užkandį

Su jumis dalinuosi keliais gardžiausiais receptais iš savo naujausios nemokamos elektroninės vasaros knygos „Prisirpusi vasara“, kurią kiekvienas galite rasti vmgonline.lt.
PUPELIŲ, ŠILAUOGIŲ IR SŪRIO SKREBUTIS
Gaminimo laikas: 20 min.
Reikės (2 asm.):
- 1 v. š. ekologiško alyvuogių aliejaus „Extra Virgin“
- 4 čiabatos riekelių
- 1 skiltelės česnako
- 250 g rikotos
- 1/2 citrinos žievelės
- 150 g cukrinių žirnelių
- 10 g svogūnų laiškų
- 200 g baltųjų pupelių
- 50 g šilauogių
- 2 v. š. salotų padažo su citrinomis ir žolelėmis
- žiupsnelio juodųjų pipirų, druskos
Skrebučio gaminimas:
Į įkaitintą keptuvę įpilkite ekologiško alyvuogių aliejaus „Extra Virgin“, apskrudinkite čiabatos riekeles ir įtrinkite česnaku. Į dubenį sudėkite rikotą, įberkite druskos, įtarkuokite citrinos žievelės. Maišykite mentele, kol rikota taps vientisa ir švelnios tekstūros.
Gabaliukais supjaustykite cukrinius žirnelius, svogūnų laiškus. Sudėkite juos į dubenį, įmaišykite pupeles, šilauoges, pagardinkite citrininiu padažu ir juodaisiais pipirais.
Ant čiabatos riekelių tepkite sūrį ir dėkite paruoštas pupelių ir žirnelių salotas.
