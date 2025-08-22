Kad rauginti agurkai būtų traškūs, prireiks paprastos gudrybės

Rauginti agurkus galima vos per kelias minutes – procesas nereikalauja daug pastangų, o rezultatu mėgautis galima jau po kelių valandų arba kitą dieną. Pasak „Maximos“ Maisto gamybos departamento technologo Vladislovo Judickio, raugintus agurkus galima pasiruošti tiek trumpam laikotarpiui – išvykoms ar šeimos pietums, tiek ilgesniam – žiemos atsargoms, rašoma pranešime spaudai.
„Trumpai rauginti agurkai dažniau asocijuojasi su vasara – jie gaivūs, traškūs ir švelniai sūrūs. Ilgalaikio rauginimo variantas – tai jau klasika, tinkanti rudens ar žiemos stalui“, – teigia technologas.
Kad rauginti agurkai būtų traškūs, svarbu laikytis kelių esminių principų. Rekomenduojama naudoti nejoduotą druską, o prieš rauginimą agurkus kelias valandas palaikyti šaltame vandenyje. Taip pat labai svarbu jų nesuspausti stiklainyje, nes jie gali suminkštėti.
„Rauginimui geriausia naudoti virintą ir atvėsintą arba distiliuotą vandenį – vienam litrui rekomenduojama dėti vieną šaukštą druskos. Tačiau yra ir paprastesnių būdų: trumpam rauginimui užtenka kelių sausų ingredientų ir sandaraus indelio“, – sako V. Judickis ir dalijasi keliais paprastais, pigiais ir patikrintais agurkų rauginimo receptais.
Sausasis agurkų rauginimo receptas
Jums prireiks:
- 8–10 vidutinio dydžio šviežių lietuviškų trumpavaisių agurkų;
- plastikinio arba stiklinio indelio su gerai priglundančiu dangteliu;
- 2 v. š. druskos;
- 4–5 skiltelių česnako;
- 2 krapų šakelių.
Sausasis agurkų rauginimas:
Nuplaukite agurkus ir nupjaukite jų galiukus. Agurkus galite raugti nepjaustytus arba susmulkintus į kelias dalis. Dėkite agurkus į indelį, berkite druskos, įdėkite česnako skilteles ir smulkintus krapus. Indelį gerai pakratykite, kad viskas tolygiai pasiskirstytų ir agurkai apliptų prieskonių mišiniu.
Indelį su agurkais dėkite pailsėti į šaldytuvą per naktį. Jei nekantraujate ragauti lengvai raugtų agurkų, užteks juos palaikyti šaldytuve ir bent 4 valandas. Nepamirškite, kad nuo laikymo trukmės priklausys agurkų skonio intensyvumas.
Tradicinis raugintų agurkų receptas su krapais ir česnakais
Turintiems daugiau laiko ar ruošiantiems atsargas rudeniui, žiemai, kulinarijos meistrai siūlo agurkus raugti pagal pigiai paruošiamą tradicinį receptą, kuriam prireiks ir vandens, ir įvairių augalų lapų.
Agurkų konservavimui reikės:
- šviežių lietuviškų trumpavaisių agurkų (kiek sutalpinsite);
- 2 l stiklainio;
- 5 v. š. druskos;
- 1,9 l vandens (virinto arba distiliuoto);
- saujos vyšnių, juodųjų serbentų, lauro, krienų lapų (pagal norą);
- 6–9 skiltelių lupto česnako;
- 2 krapų šakelių;
- juodųjų pipirų, aitriųjų paprikų dribsnių, garstyčių sėklų (pagal skonį).
Kaip raugti agurkus su krapais ir česnakais:
Padalinkite serbentų, lauro ir krienų lapus, krapus ir česnakus į keturias dalis – pirmąją dalį dėkite ant dugno ir sluoksniuokite trimis sluoksniais su agurkais. Iš viršaus agurkus taip pat uždenkite lapais. Jeigu norite šiek tiek įdomesnio skonio, galite kartu sluoksniuoti ir gabaliukais supjaustytą vieną rūgštesnį obuolį.
Tuomet ištirpinkite vandenyje druską ir sūrymą užpilkite ant agurkų, palikdami apie 3 centimetrus iki stiklainio viršaus. Uždenkite sandariu dangčiu ir rauginkite kambario temperatūroje, kurioje yra apie 16–22 laipsniai šilumos. Taip agurkus laikykite kelias dienas, kol šie pasieks jūsų mėgstamą skonį.
Jei naudojate itin storą ir sandarų dangtelį, kasdien papurtykite, pradarykite, kad išleistumėte perteklinį slėgį. Sūrymas turėtų būti švelniai drumstas. Galite valgyti iš karto arba laikykite šaldytuve ar rūsyje ir mėgaukitės visą likusią vasarą, rudenį ar net žiemą.
