A. Ivanauskas atskleidė gardžiausią pomidorų salotų receptą

Tikiuosi, nesuklaidinsiu, bet, regis, kaip tik garsusis Alfredas Hitchcockas yra pasakęs: „Laimė – tai mažas namelis su didele virtuve.“
Man laimė – pilna virtuvė kvapų, garsų, pasitarimų ir ginčų, čepsėjimo ir murkimo iš malonumo.
Tai šaukštas, pilnas ką tik išvirto sultinio, kuris lyg taikos pypkė apkeliauja virtuvę ir yra išnešamas net į terasą, nes visi turi ragauti ir įvertinti.
Tai rytas, kai išskleidžiamas ilgas valgomojo stalas, nes pietų susirinks ir tetos, ir dėdės, ateis kaimynas su dukra, kuri niekada nieko nevalgo, bet visada triskart kartoja tavo apverstą slyvų pyragą.
Tai vaikai, kurie dūkdami beveik nutraukia žemėn staltiesę su visomis gražiausiomis namų žvakidėmis, paveldėta porcelianine sviestine ir ką tik paserviruota obuoliais įdaryta vištiena arba šaltibarščiais su obuoliais ir mėtomis, bet kažkas paskutinę minutę išgelbėja visus nuo tragedijos.
Tai tarp kojų besipinantys šunys, nes jie irgi šeimos nariai ir šventės dalyviai, labai linkiu juos palepinti naminiu skanėstu – kad ir įdaryta morka.
Man laimė – tai juokas, pokalbiai, į gatvę atverti langai (nes karšta kartu) ir, jau kartojuosi, – kvapai, kurie taip susimaišę, kad nebeatrinksi, ar pyragų, ar kepsnių, o gal pomidorų salotų, nes viskas yra kartu ir viskas viename. Kaip tik taip turbūt kvepia laimė.
Paskutinį vasaros mėnesį sveikinu su artėjančiu rudeniu – juk Žolinė tradiciškai laikoma rudens švente, rudens pranašu, diena, kai „suskaičiuojama“ vasara.
Ko linkiu? Pasigaminti šiek tiek laimės. Šeimos ir bičiulių pietus. Greitas salotas su pomidorais ir apelsinais, kurias galima padalinti visiems. Palepinti dar neragautu želės desertu. Šiaip tai užtektų gardaus kišo su pomidorais arba naujo brusketų recepto, nes šventei daug nereikia. Tik magijos, kuri įvyksta tarp susirinkusiųjų.
Nelauk gimtadienio, kokios nors progos, kvietimo į svečius. Tiesiog greitai pagamink labai skanų padažą, kuriuo galėsi visus vaišinti su bet kokiomis namuose esančiomis daržovėmis: morkomis, agurkais, paprikomis ir daugeliu kitų. Paskambink kaimynui, mamai, draugui ar draugei: „Ateikit visi – su vaikais, šunimis, labai jūsų laukiu.“
Nesvarbu, namai tvarkingi ar apversti aukštyn kojomis, plaukai padažyti ar ne, šiandien sekmadienis ar antradienis, kviečiu susitikti ir dalintis, nesvarbu, kokia šventė, koks sezonas, koks oras už lango, kokia nuotaika ar ko šiandien esate turtingi. Suneškite visi, kas ką turite, ir tiesiog būkite, nes didžiausios gėrybės ir turtas yra ne tas, kurį galima suvalgyti, o tas, kurį galima apkabinti ir prajuokinti.
Su jumis dalinuosi keliais gardžiausiais receptais iš savo naujausios nemokamos elektroninės vasaros knygos „Prisirpusi vasara“, kurią kiekvienas galite rasti vmgonline.lt.
POMIDORŲ SALOTOS SU ANČIUVIAIS IR APELSINAIS
Reikės (2 asm.):
- 1 didelio pomidoro
- 1 raudonojo apelsino (tinka ir paprastas)
- 1/2 nedidelio mėlynojo svogūno
- saujos juodųjų alyvuogių
- 6–7 ančiuvių filė
- 2 v. š. ekologiško alyvuogių aliejaus „Extra Virgin“
- žiupsnelio aitriųjų paprikų dribsnių
- žiupsnelio druskos
Pomidorų salotų gaminimas:
Pomidorą ir apelsiną supjaustykite griežinėliais, svogūną smulkiai sukapokite. Sudėkite visus ingredientus į lėkštę ir apšlakstykite ekologišku alyvuogių aliejumi „Extra Virgin“. Pagardinkite druska ir aitriųjų paprikų dribsniais.