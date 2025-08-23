Netikėtas atradimas: iš arbūzo pasigaminkite prabangų patiekalą, kuris primins šviežią tuną

Su juo darbo ir išlaidų visai nedaug, o rezultatas gali tiesiog priblokšti savo grožiu ir skoniu. Su 3 jos siūlomais naujais receptais tikrai neprašausite ir paįvairinsite savo racioną bei stalą, rašoma pranešime spaudai.
Arbūzo ir fetos derinys naujai – šachmatinės salotos
„Koks šiltasis sezonas be vieno skaniausių derinių – gaivaus, saldaus arbūzo ir jam kontrastą suteikiančios fetos? Tokios salotos dažnuose namuose valgomos ištisą vasarą, tad laikas artimuosius šiek tiek nustebinti ir mėgstamą patiekalą patiekti naujai.
Vieniems taip sudėliotos salotos primins šachmatų lentą, kitiems – galbūt nostalgišką „tetrio“ žaidimą. Tačiau tikrai abejingų nepaliks, o jums nereikės jokių įmantrių priedų ar sugebėjimų – tik šiek tiek fantazijos“, – sako E. Semaška.
Porcijos: 2–3
Gaminimo laikas: 20 min.
Reikės:
- 1 mažo arbūzo,
- kelių trumpavaisių agurkų,
- 140 g fetos,
- poros geltonųjų pomidorų,
- saujos alyvuogių,
- alyvuogių aliejaus,
- šviežių bazilikų ir šilauogių papuošimui,
- balzamiko padažo,
- druskos, pipirų.
Arbūzo ir fetos salotų gaminimas:
Iš arbūzo išimkite sėklas. Jį, pomidorus ir fetą supjaustykite panašaus dydžio kvadratėliais. Agurkus supjaustykite storais griežinėliais – jų storis turtų būti panašus į agurkų skersmenį. Didelėje lėkštėje konstruokite salotas – pakaitomis dėliokite arbūzo, fetos, agurkų, pomidorų kubelius, pagardinkite druska (nepersistenkite, nes feta turi sūrumo), pipirais. Galite dėlioti didelę „šachmatinę lentą“ arba ingredientus dėti vieną ar kito ir pastatyti kubą. Ant viršaus išdėliokite perpus perpjautų alyvuogių. Apšlakstykite salotas alyvuogių aliejumi, balzamiko padažu, papuoškite šilauogėmis ir šviežiais baziliko lapeliais. Skanaus!
Dubenėlis „poke bowl“ su arbūzu
Vis populiarėjant veganiškai mitybai, ne tik daugiau dėmesio tarp pirkėjų sulaukia augalinės kilmės produktai, bet žmonės atranda ir naujų būdų sukurti puikias alternatyvas mėsai, žuviai, pastebi kulinarijos šefė. Jau kurį laiką socialiniuose tinkluose dalijamasi receptu, kaip centus tekainuojantis arbūzas virsta prabangiu patiekalu, kuris skoniu ir tekstūra tampa be galo panašus į šviežią tuną.
Porcijos: 2
Gaminimo laikas: 30 min.
Reikės:
- 400 g arbūzo,
- 2 šaukštų sojos padažo,
- 1 šaukšto ryžių acto,
- ½ šaukšto skrudintų sezamų aliejaus,
- ½–1 šaukštelio mėgstamo aštraus padažo.
Dubenėliui – mėgstamų priedų:
- virtų ryžių,
- pjaustyto avokado,
- ridikėlių,
- smulkinto šviežio kopūsto,
- 1 didelės šiaudeliais arba juostelėmis pjaustytos morkos,
- plonai pjaustytų agurkų,
- keptų grybų,
- sezamo sėklų,
- marinuoto imbiero.
„Poke bowl“ gaminimas:
Dubenėlyje suplakite arbūzo padažo ingredientus. Arbūzą supjaustykite norimo dydžio kubeliais, sudėkite į didelį, platų dubenį, užpilkite padažu ir išmaišykite, kad padažas padengtų visus gabaliukus. Palikite marinuotis mažiausiai 20 minučių. Jei ne visi gabaliukai yra panardinti į marinadą, kas kelias minutes juos apverskite. Kol arbūzas marinuojasi, supjaustykite daržoves ir pakepinkite grybus įkaitintoje keptuvėje su alyvuogių aliejumi. Gražiai išdėliokite ingredientus dubenėliuose, arbūzą palikite paskutinį. Likusį arbūzo marinatą užpilkite ant ryžių ir kitų ingredientų kaip padažą. Papuoškite sezamo sėklomis.
Greitam ir gaiviam desertui – šokoladu ir migdolais skanintas arbūzas
„Saldus arbūzas daugeliui jau savaime yra geriausias desertas. Tačiau jei kartais norisi šio to elegantiškiau – prisiminkite, kad šokoladas gali pagerinti viską, net ir arbūzą. Toks duetas tik iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti keistas – skoniai maloniai dera tarpusavyje, o dar geriau ir tai, kad galėsite eksperimentuoti su pagardais. Naudokite skirtingus riešutus, galite uždėti ir džiovintų ar liofilizuotų uogų ar kitų mėgstamų priedų“, – išbandyti siūlo E. Semaška.
Porcijos: 8
Gaminimo laikas: 5 min. (+1 val. šaldytuve)
Reikės:
- 500 g arbūzo,
- 70 g juodojo šokolado,
- 1 šaukšto kokoso drožlių,
- 1 šaukšto smulkintų graikinių riešutų,
- 1 šaukšto migdolų riekelių,
- 1 šaukšto anakardžių riešutų.
Deserto su arbūzu gaminimas:
Arbūzą supjaustykite storesnėmis riekėmis, o tuomet – trikampiais. Žievę palikite – bus patogiau paimti į ranką. Arba, jei norite – žievę galite pašalinti, minkštimą supjaustyti kvadratukais ir į kiekvieną jų įsmeigti dantų krapštuką. Šokoladą ištirpdykite mikrobangų krosnelėje arba inde virš verdančio vandens. Kepimo skardą išklokite kepimo popieriumi. Pamerkite arbūzo minkštimą (ne visą) į šokoladą, tada dėkite ant skardos. Kol šokoladas nepradėjo stingti, pabarstykite pagardais ir padėkite į šaldytuvą, kol šokoladas sustings (maždaug valandą).