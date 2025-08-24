Graikiškas alyvuogių aliejaus pyragas: patiks ieškantiems lengvo, minkšto ir kvapnaus deserto

Gaminamas jau tūkstančius metų
Skaičiuojama, kad alyvuogių aliejus Graikijoje gaminamas jau daugiau nei 5000 metų, o gamybos procesai perduodami iš kartos į kartą, taip išsaugojant autentiškumą ir meistriškumą. Graikija kartu su Ispanija bei Italija yra didžiausios alyvuogių aliejaus gamintojos pasaulyje ir nors ši šalis atsilieka nuo konkurenčių pagaminamu kiekiu, graikiško aliejaus kokybė nekelia klausimų.
Visame pasaulyje taip vertinamas ypač tyras alyvuogių aliejus yra gaminamas mechaniniu būdu, šį spaudžiant tiesiogiai iš alyvuogių. Šiame aliejuje gausu polifenolių, kurie gali padėti mažinti uždegimus, palaikyti širdies sveikatą ir net apsaugoti ląsteles nuo senėjimo proceso.
Svarstantiems, kokį alyvuogių aliejų rinktis, verta atsižvelgti į regioną, kuriame aliejus yra pagamintas. Štai Kreta, kurioje alyvuogės auginamos tūkstantmečius, garsėja švelnaus skonio, žalių pomidorų ir žolelių natomis pasižyminčiu aliejumi. Peloponese siūlomas sodresnis, intensyvesnio skonio aliejus, o Lesbo sala garsėja subtiliai vaisišku aliejumi. Šie skirtumai atsiranda dėl skirtingų alyvuogių rūšių, klimato sąlygų ir gamybos tradicijų, kurios Graikijoje yra itin vertinamos.
Graikiškas alyvuogių aliejaus pyragas
Ieškantiems lengvo, minkšto ir kvapnaus deserto vasaros stalui, kulinarijos meistrai siūlo išbandyti graikišką alyvuogių aliejaus pyragą, kuris nustebins citrusų gaiva ir alyvuogių aliejaus švelniu aromatu.
Paruošti šiam pyragui jums reikės:
- ⅔ puodelio ypač tyro graikiško alyvuogių aliejaus;
- 1¼ puodelio kvietinių miltų;
- ⅔ puodelio cukraus;
- ½ a. š. kepimo miltelių;
- ¼ a. š. sodos;
- ¼ a. š. druskos;
- ½ puodelio graikiško jogurto;
- 2 vnt. kiaušinių;
- 3 v. š. apelsinų sulčių;
- 1 v. š. tarkuotos apelsino žievelės.
Graikiško alyvuogių aliejaus pyrago gaminimas:
Įkaitinkite orkaitę iki 175 laipsnių temperatūros. Kepimo formą išklokite kepimo popieriumi. Dideliame dubenyje sumaišykite miltus, cukrų, kepimo miltelius, sodą ir druską. Miltų mišinyje padarykite duobutę ir supilkite alyvuogių aliejų, jogurtą, įmuškite kiaušinius. Viską išmaišykite gumine mentele. Į tešlą supilkite apelsinų sultis, suberkite tarkuotą žievelę ir dar kartą išmaišykite, kol tešla taps vientisa.
Supilkite tešlą į paruoštą kepimo formą. Kepkite apie 35 min. arba tol, kol įsmeigus medinį pagaliuką ir jį ištraukus, jis nebus padengtas tešla. Prieš pjaustydami leiskite pyragui atvėsti. Patiekite pabarstę cukraus pudra.
Tarsi nukeliavus į Graikiją – tradicinės salotos
Gaivios, ryškios ir paprastos – tradicinės graikiškos salotos yra idealus pasirinkimas vasaros dienai, o kokybiškas graikiškas alyvuogių aliejus, kurio galima rasti teminio Europos mėnesio asortimente, pakylės šį patiekalą į kitą lygį.
Paruošti šioms salotoms jums reikės:
- ¼ puodelio ypač tyro alyvuogių aliejaus;
- 3 vnt. prinokusių pomidorų;
- 1 vnt. vidutinio dydžio agurko;
- ½ mažo raudonojo svogūno;
- ½ žaliosios paprikos;
- 90 g fetos sūrio;
- 1 a. š. džiovinto raudonėlio;
- druskos (pagal skonį).
Graikiškų salotų gaminimas:
Supjaustykite pomidorus, agurką, papriką ir svogūną. Sudėkite daržoves į dubenį, apibarstykite druska ir raudonėliu, apšlakstykite alyvuogių aliejumi.
Ant daržovių viršaus uždėkite fetos sūrio riekę ir dar kartą lengvai apšlakstykite alyvuogių aliejumi. Skanaus!
