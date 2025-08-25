Išgirta pomidorų ir ryžių mišrainė žiemai: tiks ir garnyrui, ir į sriubą

Tinklaraštininkės „Virtuvėje pas Dalią“ pomidorų ir ryžių mišrainė žiemai susilaukė didžiulio dėmesio ir pagyrų. Daugelis šį išgirtą receptą išbandė ir liko labai patenkinti.
Pasak tinklaraštininkės, ši mišrainė žiemai tinka ir garnyrui, ir į sriubą.
Pomidorų ir ryžių mišrainė žiemai:
Sudėtis:
- 3 kg pomidorų,
- 1 kg morkų,
- 500 gr raudonos paprikos (galima ir nedėti),
- 500 gr svogūnų,
- 300 gr ryžių,
- 100 mililitrų aliejaus,
- 5 skiltelės česnako (galima ir nedėti),
- 5 v.š. cukraus,
- 3 v.š. druskos.
Pomidorų ir ryžių mišrainės žiemai gaminimas:
Ryžius išvirkite, bet nepervirkite, kad liktų truputį kietoki, nes po to dar troškinsis. Pomidorus apliekite karštu vandeniu ir nulupkite. Nuluptus supjaustyti kubeliais. Ant aliejaus pakepinkite pjaustytus svogūnus, paprikas ir tarkuotas morkas, kol daržovės suminkštės. Tada į puodą sudėkite pomidorus, berkite druską, cukrų ir pavirkite 10 min. Tada sudėkite virtus ryžius ir dar pavirkite apie 10min. Sudėkite į sterilizuotus stiklainius ir užsukite dangtelius.
