Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
MaistasPasigamink

Išgirta pomidorų ir ryžių mišrainė žiemai: tiks ir garnyrui, ir į sriubą

2025 m. rugpjūčio 25 d. 12:38
„Virtuvėje pas Dalią“
Dabar – pats tinkamiausias laikas ruošti atsargas žiemai. Šeimininkės dalinasi pačiais gardžiausiais savo receptais.
Daugiau nuotraukų (2)
Tinklaraštininkės „Virtuvėje pas Dalią“ pomidorų ir ryžių mišrainė žiemai susilaukė didžiulio dėmesio ir pagyrų. Daugelis šį išgirtą receptą išbandė ir liko labai patenkinti.
Pasak tinklaraštininkės, ši mišrainė žiemai tinka ir garnyrui, ir į sriubą.
Pomidorų ir ryžių mišrainė žiemai:
Sudėtis:
  • 3 kg pomidorų,
  • 1 kg morkų,
  • 500 gr raudonos paprikos (galima ir nedėti),
  • 500 gr svogūnų,
  • 300 gr ryžių,
  • 100 mililitrų aliejaus,
  • 5 skiltelės česnako (galima ir nedėti),
  • 5 v.š. cukraus,
  • 3 v.š. druskos.

Pomidorų ir ryžių mišrainės žiemai gaminimas:

Ryžius išvirkite, bet nepervirkite, kad liktų truputį kietoki, nes po to dar troškinsis. Pomidorus apliekite karštu vandeniu ir nulupkite. Nuluptus supjaustyti kubeliais. Ant aliejaus pakepinkite pjaustytus svogūnus, paprikas ir tarkuotas morkas, kol daržovės suminkštės. Tada į puodą sudėkite pomidorus, berkite druską, cukrų ir pavirkite 10 min. Tada sudėkite virtus ryžius ir dar pavirkite apie 10min. Sudėkite į sterilizuotus stiklainius ir užsukite dangtelius.
„Virtuvėje pas Dalią“
konservavimasmarinavimasPomidorų marinavimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.