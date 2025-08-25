Priešpiečių dėžutė vaikams – šie trys receptai nustebins: bus sveika, ir skanu

Vaikai dažnai mėgsta valgyti akimis, todėl tėvai turėtų pasistengti, kad maistas būtų ne tik sveikas, bet ir įdomus, pabrėžia J. Tamoševičienė.
„Visgi, dėžutės turiniui svarbiausia ne grožis, o balansas. Joje vaikas turėtų rasti ir vaisių, daržovių, baltymų ir grūdinių produktų. Vieną dieną dėžutėje gali dominuoti daržovės ar vaisiai, kitą sveikesni sumuštiniai ar grūdiniai produktai, trečia – pieno, mėsos ar žuvies gaminiai.
Mokslo metų pradžia – puikus laikas priminti sveikesnės mitybos principus, mat mūsų tinklo parduotuvėse dabar itin gausus pasirinkimas šviežių sodo ir daržo gėrybių“, – teigia J. Tamoševičienė.
Kaip pataria maisto ekspertė, planuojant vaikų priešpiečių dėžutės turinį – geriausia yra pasitarti su pačiomis atžalomis. Paklausti, ko jis tą dieną norės, o galbūt net susidaryti savaitės meniu. Juk tai – puikus būdas mokyti juos subalansuotos mitybos įpročių ir meniu planavimo. O ateityje šis būdas vaikams padės sutaupyti pinigų impulsyviems pirkiniams, laiko bei sumažins maisto švaistymą.
Nepamirškite žaismingumo
Kaip teigia tinklo maisto gamybos žinovė, ruošiant vaikams priešpiečių dėžutes reikėtų nepamiršti ne tik praktiškumo, bet ir žaismingumo – rinktis kuo spalvingesnes daržoves ir vaisius. Pavyzdžiui, morkas, salierus, vynuoges ar nektarinus. Tam, kad priešpiečių dėžutės turinys atrodytų patraukliai daržoves ar vaisius galima supjaustyti pačiomis įvairiausiomis formomis. Pavyzdžiui, šiaudeliais supjaustytos morkos, salierai, agurkai ir paprikos gali būti puikus priedas šalia įvairiausių varškės užtepėlių arba humuso.
Vaisius vaikams galite patiekti kaip užkandį, tačiau juos galima suderinti ir su natūralaus jorgurto patiekalais. Pavyzdžiui, į nedidelį indelį galite sumaišyti naminės granolos, natūralaus jogurto ir bananų ar kitų mėgstamų vaisių ir uogų bei viską pagardinti medumi, agavų ar klevų sirupu – šitaip gausite ne tik sveiką, subalansuotą, bet ir skanų patiekalą.
Jeigu jūsų vaikas mėgsta sumuštinius – taip pat ne bėda. Tokiu atveju geriausia yra rinktis viso grūdo duoną. Sumuštinius gardinti galite ne tik sviestu, sūriu ar kumpiu, bet ir avokadų ar varškės užtelpėle, humusu. Į jį įkomponuoti ir mėgstamų vaiko daržovių: salotų ar agurkų.
Na, o jeigu sumuštiniai kiek pabodo, visuomet galite pasigaminti viso grūdo tortilijos suktinukų. Juos paruošti, tikrai nėra sudėtinga. Tereiks jūsų fantazijos. Tortilijos suktinukams gaminti puikiai tinka įvairiausi namie likę maisto likučiai, pavyzdžiui, keptos vištienos, kalakutienos, kiaulienos ar kitos mėsos gabaliukai. Į suktinukus būtinai nepamirškite įdėti ir daržovių – tam tinka viskas, ką turite šaldytuve. Taip pat gamindami tortilijos suktinukus sunaudosite ir sūrio ar įvairiausių užtepėlių bei padažų likučius.
J. Tamoševičienė dalijasi ir dar keliomis taisyklėmis, kuriomis vadovaujantis sukursite tobulą priešpiečių dėžutę.
Svarbiausia – balansas. Nors valgome akimis – svarbiausias priešpiečių dėžutės dalykas yra balansas. Ruošdami priešpiečių dėžutes vaikams įsitinkite, kad jie gaus įvairios kilmės produktų. Svarbiausia – nepamirškite vaisių bei daržovių, grūdinių bei baltyminių produktų. Taip pat įsitinkite, kad jūsų vaikas su savimi visuomet turės vandens.
Rinkitės mėgstamą maistą. Jeigu šeimoje turite išrankų valgytoją – didelių eksperimentų ruošiant priešpiečių dėžutes tikrai nereikėtų daryti. Neruoškite jam tokio maisto, kokio jis nepažįsta, geriau rinktis laiko patvirtintus ir jo pamėgtus patiekalus. Be to, jums nebūtina kasdien ruošti vis skirtingo patiekalo – svarbiausia, kad vaikas gautų reikiamų masitinių medžiagų.
Mažiau yra daugiau. Jeigu jūsų vaikas namo grįžta su mažai paliesta maisto dėžute – mažinkite porcijas. Tik jokiu būdu nedarykite atvirkščiai. Geriau stebėkite, kokius produktus vaikas palieka, ko jis nemėgsta ir stenkitės juos pateikti įvairesniais būdais arba pakeiskite kitais, tačiau nemažiau vertingais sveikatai. Svarbiausia – organizmui vertingo maisto nekeisti greitojo maisto produktais.
Neleiskite vaikui diktuoti taisyklių. Net jeigu savaitės maisto meniu sudarinėjate kartu su savo atžala, neleiskite jam pačiam visko spręsti. Pasirūpinkite, kad dėliodamasis meniu, vaikas išmoktų pagrindines subalansuotos mitybos taisykles bei padėkite jam išsirinkti kuo vertingesnį maistą.
J. Tamoševičienė siūlo ir kelis, paprastus, tačiau subalansuotus patiekalus, kuriuos patogiai įdėsite į savo vaikų priešpiečių dėžutes. Šalia pridėkite vaikų mėgstamų supjaustytų daržovių, vaisių arba sveikuolišką desertą.
Daržovių keksiukai
Reikės:
- 1 puodelio miltų,
- 1 puodelio pilno grūdo miltų,
- 3 šaukštelių kepimo miltelių,
- 1 šaukštelio česnako miltelių,
- 1 šaukštelio paprikos miltelių,
- ½ šaukštelio druskos,
- 2 kiaušinių,
- 1 puodelio pieno,
- ⅓ puodelio alyvuogių aliejaus,
- 1 morkos,
- 1 vidutinio dydžio cukinijos,
- ½ vidutinio dydžio svogūno,
- 1 ¼ puodelio mėgstamo tarkuoto sūrio.
Daržovių keksiukų gaminimas:
Įkaitinkite orkaitę iki 180 laipsnių. Pasiruoškite 12-ai keksiukų iškepti skirtą formelę.
Sutarkuokite svogūną, cukiniją ir morką. Iš tarkuotų daržovių išspauskite sulčių perteklių. Sutarkuokite sūrį.
Dideliame dubenyje sumaišykite sausus ingredientus: miltus, prieskonius ir kepimo miltelius. Kitame dubenyje išplakite kitus ingredientus: aliejų, pieną ir kiaušinius. Šį plakinį sumaišykite su sausais ingredientais. Į gautą mišinį įmaišykite tarkuotas daržoves ir 1 puodelį sūrio.
Gautą tešlą supilkite į keksiukų formą. Kiekvieną keksiuką prieš kepant apibarstykite likusiu sūriu. Viską kepkite apie 20–25 minutes. Prieš valgant – leiskite jiems atvėsti.
Pilno grūdo duonos sumuštiniai
Reikės:
- 2 riekelių visagrūdės duonos,
- 100 g kalakutienos filė,
- žiupsnelio druskos,
- 1 valg. šaukšt. alyvuogių aliejaus,
- kelių griežinėlių mėgstamo sūrio,
- kelių vyšninių pomidorų,
- kelių salotų lapų,
- mėgstamos užtepėlės.
Sumuštinių gaminimas:
Keptuvėje įkaitinkite alyvuogių aliejų. Kalakutienos filė apibarstykite druska ir 1 minutę kepkite aukštoje temperatūroje, tuomet apverskite, sumažinkite kaitrą, uždenkite keptuvę dangčiu ir kepkite apie 7–8 minutes. Kai mėsa iškeps, įdėkite ją į lėkštę ir leiskite šiek tiek atvėsti.
Ant duonos riekės tepkite mėgstamos užtepėlės, ir dėkite salotos lapą, tuomet ant viršaus dėkite praaušusią kalakutieną, ją užklokite sūrio griežinėliais, uždėkite supjaustytus pomidorus ir uždenkite antrąja užtepėle sutepta duonos rieke.
Tortilijos suktinukai su daržovėmis
Reikės:
- 1 susmulkintos arba stambiai sutarkuotos morkos,
- 80 g smulkiai supjaustytų raudonųjų kopūstų,
- smulkiai pjaustytų svogūnų laiškų,
- 1 susmulkintos arba stambiai sutarkuotos cukinijos,
- saujos baziliko lapelių,
- kelių supjaustytų žaliųjų alyvuogių,
- ½ šaukštelio garstyčių,
- 2 šaukštelių alyvuogių aliejaus,
- 1 šaukšto obuolių acto,
- pilno grūdo tortilijų.
Tortilijų suktinukų gaminimas:
Dideliame inde sumaišykite visus ingredientus išskyrus tortilijas. Gautą įdarą uždėkite ant tortilijos lakšto ir susukite.
Jeigu norite, viską galite šiek tiek paskrudinti ant iki vidutinės ugnies įkaitintos keptuvės arba orkaitėje. Gautus suktinukus susukite į kepimo popierių ir sudėkite į priešpiečių dėžutes. Skanaus!
priešpiečių dėžutėužkandžiaivaišės vaikams
Rodyti daugiau žymių