Nepaprastai skanūs ir sotūs cukinijų lietiniai: tikras apsivalgymas

2025 m. rugpjūčio 27 d. 12:15
„Gamink su Audrone“
Receptas
Jūsų dėmesiui – gardūs ir sotūs cukinijų lietiniai.
Cukinijų lietinius galite patiekti su grietine, jogurtu, grūdėta ar paprasta varške, uogiene ir pan., o taip pat galite prisukti su įvairiais įdarais.
Reikės:
1 cukinijos ( ~ 200 – 250 gr. tarkių ),
500 – 600 ml. kefyro,
2 kiaušinių,
~ 300 gr. miltų,
prieskoninių žolelių (krapų, džiovinto laiškinio česnako ),
žiupsnelio druskos,
aliejaus kepimui.

Cukinijų lietinių gaminimas:

Cukiniją sutarkavau burokine trintuve (skystį nupilkite).
Į dubenį sudėjau cukinijos tarkius, supyliau kefyrą, įmušiau kiaušinus, subėriau miltus, pagardinau prieskoniais, žiupsneliu druskos ir išmaišiau.
Lietinius kepiau keptuvėje ant šlakelio aliejaus, juos apkepant iš abiejų pusių.
P.s.cukinijų lietinius labai gardu valgyti ir tik ką iškeptus, suteptus sviestu... Mmm apsivalgymas!
„Gamink su Audrone“

