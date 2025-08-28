Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
MaistasPasigamink

Varškės apkepas su daržovėmis – su šiuo receptu paskaninsite savo dieną

2025 m. rugpjūčio 28 d. 14:08
„Kviečiu į virtuvę“
Receptas
Puiki vėlyvų pusryčių arba vakarienės idėja.
Varškės apkepas su daržovėmis
Reikės:
  • 200 g varškės;
  • 2 kiaušinių;
  • 0,5 a. š. česnakinės druskos;
  • ¼ a. š. džiov. svogūnų;
  • 0,5 paprikos;
  • ¼ brokolio;
  • 1 v. š. smulkintų žalumynų;
  • 3 v. š. avižų sėlėnų;
  • 4 – 6 vyšninių pomidorų;
  • sviesto arba šiek tiek aliejaus kepimo indui patepti.

Varškės apkepo gaminimas:

Kiaušinius sumaišome su varške, prieskoniais, druska, avižų sėlenomis ir smulkintais žalumynais. Brokolį išskirstome žiedynais, papriką supjaustome kubeliais, pomidorus padaliname į kelias dalis. Smulkintas daržoves įmaišome į varškės ir kiaušinių masę. Kepimo indą ištepame aliejumi ir sviestu. Supilame jau paruoštą masę. Dedame kepti į įkaitintą iki 180 laipsnių orkaitę 20 – 25 min.
