Varškės apkepas su daržovėmis – su šiuo receptu paskaninsite savo dieną

Varškės apkepas su daržovėmis
Reikės:
- 200 g varškės;
- 2 kiaušinių;
- 0,5 a. š. česnakinės druskos;
- ¼ a. š. džiov. svogūnų;
- 0,5 paprikos;
- ¼ brokolio;
- 1 v. š. smulkintų žalumynų;
- 3 v. š. avižų sėlėnų;
- 4 – 6 vyšninių pomidorų;
- sviesto arba šiek tiek aliejaus kepimo indui patepti.
Varškės apkepo gaminimas:
Kiaušinius sumaišome su varške, prieskoniais, druska, avižų sėlenomis ir smulkintais žalumynais. Brokolį išskirstome žiedynais, papriką supjaustome kubeliais, pomidorus padaliname į kelias dalis. Smulkintas daržoves įmaišome į varškės ir kiaušinių masę. Kepimo indą ištepame aliejumi ir sviestu. Supilame jau paruoštą masę. Dedame kepti į įkaitintą iki 180 laipsnių orkaitę 20 – 25 min.