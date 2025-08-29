Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
MaistasPasigamink

Neįtikėtina, kokį gardų desertą galima sukurti iš ryžių: tokį paragauti galite ne tik restorane

2025 m. rugpjūčio 29 d. 14:06
Receptas
Paskui mylimąjį į Lietuvą atvykusi tailandietė Amonrat Dedduangjan įtikino savo sutuoktinį Romą Glušakovą Molėtų krašte atidaryti tailandietišką restoraną.
Daugiau nuotraukų (1)
Molėtų rajone, ant Dūrių ežero kranto, įsikūrusiame „Amora“ restorane ragaudami Tailando valgių svečiai gali pajusti šios tolimos šalies kvapus ir skonius.
Daugiau apie šeimos gyvenimą ir verslą skaitykite čia.
Pora dalinasi skaniausiais savo restorano receptais.
Mangų ir lipnių ryžių desertas
Reikės:
  • 200 ml kokosų pieno
  • 60 g cukraus
  • 1 a. š. druskos
  • 160 g virtų lipnių ryžių
  • mėgstamų ledų pagal skonį
  • 2 mangų

Ryžių deserto gaminimas:

Lipnius ryžius užmerkite vandenyje ir palikite per naktį. Rytą gerai juos nuplaukite ir sudėję į ploną audinį garinkite ant stiprios ugnies.
Kol garinami ryžiai, įpilkite į puodą kokosų pieno, įberkite cukraus ir druskos. Kaitinkite ant silpnos ugnies, kol jie gerai ištirps.
Kai ryžiai išvirs, sudėkite juos į kokosų pieno mišinį, gerai išmaišykite, uždenkite puodą ir palikite 30 minučių.
Nulupkite mangus, supjaustykite mažais gabalėliais, sudėkite į lėkštę. Ant viršaus dėkite lipnių ryžių, pašlakstykite kokosų pienu ir paskaninkite mėgstamais ledais.
desertasryžiaiAzijos virtuvė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.