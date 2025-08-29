Neįtikėtina, kokį gardų desertą galima sukurti iš ryžių: tokį paragauti galite ne tik restorane

Molėtų rajone, ant Dūrių ežero kranto, įsikūrusiame „Amora“ restorane ragaudami Tailando valgių svečiai gali pajusti šios tolimos šalies kvapus ir skonius.
Pora dalinasi skaniausiais savo restorano receptais.
Mangų ir lipnių ryžių desertas
Reikės:
- 200 ml kokosų pieno
- 60 g cukraus
- 1 a. š. druskos
- 160 g virtų lipnių ryžių
- mėgstamų ledų pagal skonį
- 2 mangų
Ryžių deserto gaminimas:
Lipnius ryžius užmerkite vandenyje ir palikite per naktį. Rytą gerai juos nuplaukite ir sudėję į ploną audinį garinkite ant stiprios ugnies.
Kol garinami ryžiai, įpilkite į puodą kokosų pieno, įberkite cukraus ir druskos. Kaitinkite ant silpnos ugnies, kol jie gerai ištirps.
Kai ryžiai išvirs, sudėkite juos į kokosų pieno mišinį, gerai išmaišykite, uždenkite puodą ir palikite 30 minučių.
Nulupkite mangus, supjaustykite mažais gabalėliais, sudėkite į lėkštę. Ant viršaus dėkite lipnių ryžių, pašlakstykite kokosų pienu ir paskaninkite mėgstamais ledais.