Trys būdai, kaip panaudoti šviežius obuolius: nereikės nei daug darbo, nei įmantrių sugebėjimų

„Geriausia, kad obuoliai labai universalūs ir lengvai panaudojami. Jų saldžiarūgštis skonis skaniai papildo pikantiškus ingredientus, desertai su jais – gaivūs, skanūs. Jeigu nesinori kepti pyrago, galima tiesiog prisikepti obuoliu kad ir ant laužo, paskaninti juos vanile, gvazdikėliais, cinamonu, medumi, razinomis.
Orams vėstant, kai sotesnius patiekalus gaminsime orkaitėje, obuoliai skaniai derės prie keptos paukštienos, kiaulienos.
Tačiau dar ore tvyrant vasariškoms nuotaikoms, verta juos įkomponuoti į lengvesnius patiekalus, kurie nereikalaus nei daug darbo, nei įmantrių sugebėjimų“, – kviečia J. Tamoševičienė ir siūlo 3 receptus.
Purūs pusryčių blynai su varške ir obuoliais
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 15 min.
Reikės:
- 2–3 obuolių,
- 500 g varškės,
- 6 kiaušinių,
- 2 šaukštų vanilinio cukraus,
- 8 šaukštų miltų.
- Patiekimui:
- 1 šaukštelio cinamono,
- medaus ar uogienės.
Blynų su varške ir obuoliais gaminimas:
Į dubenį sudėkite varškę, trynius (baltymus pasilikite) ir vanilinį cukrų, tada sutrinkite. Obuolius nulupkite (nebūtina) ir sutarkuokite stambia tarka, sudėkite į varškės masę ir išmaišykite. Tada suberkite miltus ir dar kartą gerai išmaišykite. Kiaušinių baltymus išplakite iki standžių putų ir sudėkite į varškės mišinį, atsargiai išmaišant. Kepkite įkaitintoje keptuvėje su šiek tiek riebalų po kelias minutes iš abiejų pusių. Prieš patiekiant pabarstykite cinamonu, jei norite – apšlakstykite medumi ar klevų sirupu arba patiekite su uogiene.
Sočios ir maistingos salotos su obuoliais ir sūriu
Porcijos: 2
Gaminimo laikas: 10 min.
Reikės:
- 2 obuolių,
- 80 g mėgstamų salotų,
- 2 šaukštų razinų,
- 1 šaukšto citrinos sulčių,
- 80 g ožkos sūrio,
- 30 g graikinių riešutų,
- 4 vienetų saulėje džiovintų pomidorų,
- 2 šaukštų alyvuogių aliejaus,
- balzaminio acto,
- druskos, pipirų.
Salotų su obuoliais gaminimas:
Razinas užpilkite verdančiu vandeniu ir atidėkite. Nuplaukite salotas, nusausinkite ir išdėliokite lėkštėse. Obuolį supjaustykite ketvirčiais, tada plonais pusžiedžiais. Apšlakstykite citrinos sultimis (taip jie neparuduos) ir sudėkite į salotas. Įdėkite griežinėliais supjaustyto (arba sutrupinto) ožkos sūrio. Galite naudoti ir kitą mėgstamą sūrį – fetą, pelėsinį, mocarelą. Sausoje keptuvėje lengvai paskrudinkite graikinius riešutus, sumaišykite su šaukštu alyvuogių aliejaus ir suberkite į salotas. Įdėkite smulkintų džiovintų pomidorų ir nusausintų razinų. Salotas apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir trupučiu balzaminio acto. Pagal skonį pagardinkite druska ir pipirais.
Kiaulienos ir obuolių šašlykai
Porcijos: 8
Gaminimo laikas: 20 min. (+ 60 min. marinavimui)
Reikės:
- 500 g obuolių,
- 1 kg šviežios kiaulienos nugarinės arba sprandinės,
- 1/4 puodelio alyvuogių aliejaus,
- 1 šaukšto citrinos sulčių,
- 1 šaukšto aitriosios paprikos miltelių,
- 1 šaukštelio granuliuoto česnako,
- 1 šaukštelio rūkytos paprikos,
- 1 didelio svogūno,
- druskos, pipirų,
- šviežių petražolių.
Šašlykų su obuoliais gaminimas:
Sumaišykite alyvuogių aliejų, citrinos sultis, prieskonius. Kiaulieną, obuolius, svogūną supjaustykite panašaus dydžio gabalėliais, apliekite marinatu ir palikite šaldytuve bent valandai. Jei naudojate medinius iešmelius, pamirkykite juos vandenyje bent 30 minučių. Ant iešmelių pakaitomis suverkite obuolių, svogūnų ir kiaulienos gabalėlius. Įkaitinkite kepsninę iki vidutinio karščio ir kepkite iešmus retkarčiais apversdami, kol kiauliena iškeps, o obuoliai suminkštės. Papuoškite šviežiomis petražolėmis ir patiekite su mėgstamais garnyrais.
