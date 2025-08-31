Iš šviežių daržovių A. Ivanauskas siūlo pasigaminti šį žaliąjį skanėstą

Žaliasis skanėstas
Gaminimo laikas: 10 min.
Reikės (2 asm.):
- 1 saujos petražolių, kalendrų, krapų
- 130 g špinatų
- 10 g svogūnų laiškų
- 20 g anakardžių
- 10 g migdolų be luobelių
- 1/2 česnako skiltelės
- žiupsnelio druskos ir pipirų mišinio
- 2 v. š. ekologiško šaltai spausto sėmenų aliejaus
- 30 ml citrinų sulčių
- 1/2 citrinos žievelės
- mėgstamų daržovių padažui patiekti
Gaminimas:
Į elektrinį trintuvą sudėkite žoleles: petražoles, kalendras, krapus, špinatus ir svogūnų laiškus.
Suberkite riešutus, česnaką, druską ir pipirų mišinį.
Pagardinkite ekologišku šaltai spaustu sėmenų aliejumi ir šviežiai spaustomis citrinų sultimis.
Masę sutrinkite iki vientisos, glotnios konsistencijos.
Pabaigoje įtarkuokite citrinos žievelės.
Patiekite su morkomis, agurkais, ridikėliais ar kitomis mėgstamomis šviežiomis daržovėmis.
