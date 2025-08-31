Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Iš šviežių daržovių A. Ivanauskas siūlo pasigaminti šį žaliąjį skanėstą

2025 m. rugpjūčio 31 d. 15:15
Alfas Ivanauskas, kulinarinių knygų autorius, virtuvės šefas, prodiuseris
Receptas
Žaliasis skanėstas
Žaliasis skanėstas
Gaminimo laikas: 10 min.
Reikės (2 asm.):
  • 1 saujos petražolių, kalendrų, krapų
  • 130 g špinatų
  • 10 g svogūnų laiškų
  • 20 g anakardžių
  • 10 g migdolų be luobelių
  • 1/2 česnako skiltelės
  • žiupsnelio druskos ir pipirų mišinio
  • 2 v. š. ekologiško šaltai spausto sėmenų aliejaus
  • 30 ml citrinų sulčių
  • 1/2 citrinos žievelės
  • mėgstamų daržovių padažui patiekti
Gaminimas:
Į elektrinį trintuvą sudėkite žoleles: petražoles, kalendras, krapus, špinatus ir svogūnų laiškus.
Suberkite riešutus, česnaką, druską ir pipirų mišinį.
Pagardinkite ekologišku šaltai spaustu sėmenų aliejumi ir šviežiai spaustomis citrinų sultimis.
Masę sutrinkite iki vientisos, glotnios konsistencijos.
Pabaigoje įtarkuokite citrinos žievelės.
Patiekite su morkomis, agurkais, ridikėliais ar kitomis mėgstamomis šviežiomis daržovėmis.
