Žaliasis pistacijų tinginys – ypatingai progai nerasite nieko skanesnio

2025 m. rugsėjo 1 d. 11:06
Natalija
Receptas
Kai norisi saldumyno, bet kepti tingisi, į sceną žengia... Tinginys!
Tik šįkart ne šiaip koks šokoladinis nuobodulys, o žalias, pistacinis, traškus ir su avietėmis.
Jums reikės:
  • 360 g pusriebės (9 proc.) varškės
  • 200 g minkšto sviesto (kambario temperatūros)
  • 200 g desertinio pistacijų kremo
  • 100 g baltojo šokolado
  • žiupsnelio druskos (nes saldumui reikia charakterio)
  • šiek tiek žalių maistinių dažų (spalvai)
  • 300 g sausainių „Selga“ ar „Gaidėlis“
  • apie 250 g šaldytų aviečių
  • ~100 g keptų sūdytų pistacijų (traškumui ir grožiui)
  • truputis liofilizuotų aviečių papuošimui (dėl estetikos)

Pistacijų tinginio gaminimas:

Sviestą sumeskite į trintuvą kartu su varške, pistacijų kremu ir druskos žiupsneliu. Sukite, kol gausite vientisą, saldžiai švelnią masę. Atskirai ištirpinkite baltąjį šokoladą vandens vonelėje (arba mikrobangėje, bet atsargiai – jis greitai supyksta). Įpilkite į masę ir dar kartą sutrinkite. Jei norisi daugiau žavesio – įlašinkite žalių maistinių dažų, kad tinginys atrodytų kaip iš „Pinterest“.
Sausainius sulaužykite kuo smulkiau ir įmaišykite į kreminę varškės-pistacijų masę. Įmaišykite šaldytas avietes ir šiek tiek kapotų pistacijų – kad būtų ką pakramtyti. Visą šią gėrybę išverskite ant pergamentinio popieriaus, suformuokite norimą formą (vyniotinį, batonėlį ar meno kūrinį). Galite dar apvynioti maistine plėvele, kad tvirtai laikytųsi. Padėkite į šaldytuvą bent kelioms valandoms, o geriausia – per naktį, kol sustings ir bus pasiruošęs pavergti. Prieš patiekiant – papuoškite papildomomis pistacijomis ir liofilizuotomis avietėmis, nes kas pasakė, kad tinginys negali būti gražus? Toks tinginys – ne tinginystė, o tikra deserto terapija.
