Žaliasis pistacijų tinginys – ypatingai progai nerasite nieko skanesnio

Tik šįkart ne šiaip koks šokoladinis nuobodulys, o žalias, pistacinis, traškus ir su avietėmis.
Jums reikės:
- 360 g pusriebės (9 proc.) varškės
- 200 g minkšto sviesto (kambario temperatūros)
- 200 g desertinio pistacijų kremo
- 100 g baltojo šokolado
- žiupsnelio druskos (nes saldumui reikia charakterio)
- šiek tiek žalių maistinių dažų (spalvai)
- 300 g sausainių „Selga“ ar „Gaidėlis“
- apie 250 g šaldytų aviečių
- ~100 g keptų sūdytų pistacijų (traškumui ir grožiui)
- truputis liofilizuotų aviečių papuošimui (dėl estetikos)
Pistacijų tinginio gaminimas:
Sviestą sumeskite į trintuvą kartu su varške, pistacijų kremu ir druskos žiupsneliu. Sukite, kol gausite vientisą, saldžiai švelnią masę. Atskirai ištirpinkite baltąjį šokoladą vandens vonelėje (arba mikrobangėje, bet atsargiai – jis greitai supyksta). Įpilkite į masę ir dar kartą sutrinkite. Jei norisi daugiau žavesio – įlašinkite žalių maistinių dažų, kad tinginys atrodytų kaip iš „Pinterest“.
Sausainius sulaužykite kuo smulkiau ir įmaišykite į kreminę varškės-pistacijų masę. Įmaišykite šaldytas avietes ir šiek tiek kapotų pistacijų – kad būtų ką pakramtyti. Visą šią gėrybę išverskite ant pergamentinio popieriaus, suformuokite norimą formą (vyniotinį, batonėlį ar meno kūrinį). Galite dar apvynioti maistine plėvele, kad tvirtai laikytųsi. Padėkite į šaldytuvą bent kelioms valandoms, o geriausia – per naktį, kol sustings ir bus pasiruošęs pavergti. Prieš patiekiant – papuoškite papildomomis pistacijomis ir liofilizuotomis avietėmis, nes kas pasakė, kad tinginys negali būti gražus? Toks tinginys – ne tinginystė, o tikra deserto terapija.