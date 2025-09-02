Šiuos blynelius čirškinsite keptuvėje kasdien: lengvi ir purūs, ypač maistingi

Šie blyneliai ne tik gardūs, bet ir maistingesni už daugelį tradicinių blynų receptų. Purūs ir lengvi kaip debesėliai blynai tirpsta burnoje, o natūralūs ingredientai suteiks ne tik skonio, bet ir vertingų maistinių medžiagų. Naudojant viso grūdo ar speltos miltus, augalinį pieną, prinokusius vaisius bei natūralius saldiklius, blyneliai neapsunkins, suteiks energijos bei atstos desertą. Tai patiekalas, kuriuo galima lepintis be sąžinės graužaties.
Naudojant migdolų gėrimą, patiekalas yra be laktozės, tad bus lengvai virškinamas, mažiau kaloringas ir praturtintas būtinosiomis maistingomis medžiagomis. Saldumo blynams suteiks ne rafinuotas cukrus, bet bananai, agavų sirupas, kurie patiekalą ne tik pagardins, bet ir suteikia naudingų maistinių medžiagų, vitaminų. Be to, agavų sirupas turi žemesnį glikeminį indeksą nei įprastas cukrus, todėl šis receptas tiks tiems, kuriems reikia reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Daugiau skaidulų už kvietinius turintys speltos miltai praturtins patiekalą baltymais, mineralais (magniu, geležimi) ir bus lengviau virškinami. Šie blyneliai taps sočiu, aromatingu ir maistingu pasirinkimas tiek pusryčiams, tiek sveikesniam desertui.
Blyneliai su karamelizuotais bananais
Reikės:
- 3 bananų,
- 300 ml „Alpro“ migdolinio gėrimo,
- 4 valgomųjų šaukštų agavų sirupo,
- 2 valgomųjų šaukštų saulėgrąžų aliejaus,
- 200 g speltos miltų,
- 1 valgomojo šaukšto kepimo miltelių,
- ½ valgomojo šaukšto cinamono,
- 1 arbatinio šaukštelio druskos.
Blynelių su karamelizuotais bananais gaminimas:
Paruoškite tešlą. Dideliame dubenyje sutrinkite bananą, įpilkite „Alpro“ migdolinį gėrimą, agavų sirupą, saulėgrąžų aliejų ir gerai išmaišykite. Atskirame dubenyje persijokite visus sausus ingredientus, suberkite juos į bananų mišinį ir gerai išmaišykite. Likusius 2 bananus supjaustykite į 12 skiltelių. Įkaitinkite aliejumi pateptą keptuvę ant vidutinės ugnies ir maždaug 30 sekundžių lengvai apkepkite pirmuosius 3 bananų griežinėlius. Ant bananų supilkite 2–3 valgomuosius šaukštus tešlos ir kepkite 1–2 minutes, kol blynų pagrindas apskrus ir viršuje iškils burbuliukai. Apverskite blynelį kartu su apačioje esančiais banano griežinėliais ir minutę kepkite iš kitos pusės. Kartokite, kol sunaudosite visą tešlą ir bananų griežinėlius. Patiekite karštus su mėgstamais vaisiais.