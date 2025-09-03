Doradų filė su saldžiarūgščiu padažu: receptas – iš tailandietiško restorano meistrų

Molėtų rajone, ant Dūrių ežero kranto, įsikūrusiame „Amora“ restorane ragaudami Tailando valgių svečiai gali pajusti šios tolimos šalies kvapus ir skonius.
Daugiau skaitykite čia.
Pora dalinasi skaniausiais savo restorano receptais.
Doradų filė su saldžiarūgščiu padažu
Reikės:
- 2 šviežių doradų
- miltų, aliejaus pagal poreikį
Padažui reikės:
- 20 g tamarindų padažo
- 20 g pomidorų padažo
- 20 g žuvies padažo
- 10 g austrių padažo
- 6 g vištienos miltelių
- 20 g rudojo cukraus
- 1/2 vidutinio dydžio raudonos paprikos
- 1/3 šviežio ananaso
- 1 baltojo svogūno
Doradų file gaminimas:
Visus padažui skirtus produktus sudėkite į puodą, išmaišykite ir kaitinkite ant silpnos ugnies, kol sutirštės. Atidėkite į šalį.
Pašalinkite iš doradų kaulus, supjaustykite mažais gabaliukais. Apvoliokite miltuose ir kepkite keptuvėje, kol taps traškūs. Atidėkite į šalį.
Į keptuvę įpilkite aliejaus, įkaitinkite, suberkite daržoves ir šiek tiek apkepkite – turi būti maždaug 60 proc. suminkštėjusios. Supilkite paruoštą padažą, išmaišykite, sudėkite traškią žuvį. Viską dar kartą gerai išmaišykite ir patiekite.
doradažuvisžuvies receptai
Rodyti daugiau žymių