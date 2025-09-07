3 gardžios ir sočios sriubos: pasinaudokite šiomis gudrybėmis ir jos bus dar gardesnės

Sriuba – lengvas būdas valgyti daugiau daržovių
Mitybos planų įvairovė šiandien yra didžiulė, todėl kiekvienas gali pasirinkti labiausiai jo poreikius atitinkančią dietą. Tačiau „Iki“ daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė pabrėžia – svarbu nepamiršti, kad daržovės ir vaisiai yra bet kokios įvairove grįstos mitybos pagrindas.
„Kad organizmas tinkamai veiktų, jam reikalingi baltymai, angliavandeniai, riebalai, taip pat vitaminai ir mineralai. Pastarųjų, kuriuos organizmas lengvai pasisavina, apstu daržovėse ir vaisiuose, ypač sezoninėse gėrybėse. Specialistai rekomenduoja kasdien suvalgyti apie 5 porcijas daržovių ir vaisių. Viena porcija – tai maždaug tiek, kiek telpa į jūsų delną. Dar pabrėžiama, kad daržovės turėtų sudarytų didžiąją dalį šio kiekio, nes jose cukrų kiekis mažesnis nei vaisiuose“, – pataria J. Sabaitienė.
Jei sunkiai randate būdą, kaip į savo ar savo vaikų mitybą įtraukti daugiau įvairių daržovių, galite dažniau pradėti gaminti skanias ir sveikas sriubas. Daržovių sultiniai, aksominės trintos sriubos ir įvairūs ingredientai leidžia lengvai kasdien suvalgyti daug ir įvairių daržovių.
„Sriubose išlieka daug daržovėse esančių vitaminų ir mineralų, tik reikia pasirūpinti, kad jos būtų tinkamai paruoštos. Jei sriuba bus spalvinga, kvapni ir, svarbiausia, skani – jos skatinti valgyti net nereikės ir bus žymiai lengviau į savo šeimos kasdienybę įtraukti sveikesnių įpročių“, – atkreipia dėmesį tinklo darbuotoja.
Naudingi patarimai verdant daržovių sriubą
Nors sriuba – lengvai paruošiamas ir nebrangus patiekalas, o jų įvairovė užtikrina, kad gali įtikti įvairiausiems skoniams, kartais galutinis rezultatas nuvilia. Kad taip nenutiktų, svarbu ne tik geras receptas, bet ir kelios taisyklės, kuriomis dalijasi kulinarijos šefė Elvyra Semaška.
Sezoniškumas – raktas. Sriubą galima išvirti ir iš šaldytų, ir iš konservuotų daržovių, tačiau jokia paslaptis – iš šviežių ji bus žymiai skanesnė. Sezoninės, derliaus piką pasiekusios šviežios daržovės pasižymi naudingų medžiagų gausa, taip pat jų skonis bei kaina geresni. Be to, bus paprasčiau ir pasirūpinti įvairove: vasarą galima ruošti sriubą iš prinokusių pomidorų, o rudenį – iš ryškių moliūgų.
Kontroliuokite druskos kiekį.
„Verta būti atsargiems su druska, tačiau dėl jos trūkumo sriubai gali pritrūkti charakterio. Palaipsniui įberiant druskos ir vis paragaujant pavyks lengviau atrasti balansą nei sūdant vienu ypu“, – pataria E. Semaška.
Nepervirkite.
Pernelyg ilgai verdant, galima sugadinti subtilias daržoves – jos neteks ne tik daugiau mineralų, vitaminų, bet ir skonio. Virkite jas tik tiek, kiek reikia ir dėkite į puodą atsižvelgiant į virimo laiką. Pavyzdžiui, šaknines daržoves, tokias kaip bulvė, saliero šaknis, berkite anksčiau. Vėliau dėkite minkštesnes daržoves, pavyzdžiui, kopūstus. O pačioje pabaigoje – delikačiausias, kurioms reikia vos kelių minučių, tokias kaip špinatai ar žirneliai.
Nebijokite prieskonių ir eksperimentų.
Išbandydami šį tą naujo net ir su tradiciniais receptais, galite sukurti naujų mėgstamiausių šeimos patiekalų. Pavyzdžiui, pasak šefės, į tradicinę trintą sriubą vietoj grietinėlės galite įmaišyti kokosų pieno. Arba, šalia tokių įprastų prieskonių kaip druska, pipirai, paskaninkite sriubą citrinžole, kalendra, aitriosiomis paprikomis. Ne tik savito skonio, bet ir ryškesnės spalvos suteiks ciberžolė. O vietoj duonos skrebučių, sriubą galite pagardinti skrudintais avinžirniais ar sėklomis.
Neišmeskite daržovių likučių.
Įvairių daržovių sriuba yra geras būdas sumažinti išmetamo maisto kiekį namuose. Gaminant namuose, beveik visada atlieka daržovių likučių: čia ketvirtadalis svogūno, čia viena morka arba bulvės dalis, nesuvalgyta žiedinio kopūsto pusė. Dėkite tokius likučius į sandarų indą šaldytuve, o jam prisikaupus – išvirkite sriubą.
Itin paprasta ir nebrangi kreminė porų sriuba
Reikės:
- 2 porų,
- 1 svogūno,
- 3 bulvių,
- 2 šaukštų sviesto,
- 1 žiupsnelio muskato riešuto,
- 1 šaukšto džiovintų petražolių,
- 350 mililitrų daržovių sultinio,
- 50 gramų parmezano sūrio,
- druskos, pipirų.
Porų sriubos gaminimas:
Porus ir svogūną supjaustykite nedideliais gabalėliais ir pakepinkite puode su sviestu ant silpnos ugnies. Bulves nuskuskite, supjaustykite kubeliais ir sudėkite į puodą, pagardinkite prieskoniais. Viską užpilkite sultiniu, užvirinkite, tada sumažinkite ugnį ir virkite apie pusvalandį. Daržovėms išvirus viską sutrinkite trintuvu ir įdėkite parmezano.
Spalvinga ir soti morkų sriuba
Reikės:
- 5 morkų,
- 5 bulvių,
- 1 poro,
- 500 g žirnelių (gali būti šaldyti),
- 1,5 l daržovių sultinio,
- šviežių petražolių,
- druskos, pipirų,
- sviesto arba aliejaus,
- 5 dešrelių arba rūkyto tofu veganiškam variantui.
Morkų sriubos gaminimas:
Porą supjaustykite nedidelėmis juostelėmis, nuluptas morkas ir bulves – gabalėliais. Žirnelius nuplaukite sietelyje po tekančiu vandeniu. Dideliame puode su šiek tiek aliejaus ar sviesto pakepinkite porą, tada trumpai apkepkite morkas ir bulves. Užpilkite daržovių sultiniu, užvirinkite ir virkite ant silpnos ugnies apie 30 minučių, kol viskas suminkštės. Pabaigoje suberkite žirnelius. Atsipilkite šiek tiek sriubos ir sutrinkite ją trintuvu, tuomet supilkite atgal į sriubą. Pagardinkite druska ir pipirais. Sumažinkite ugnį, įmaišykite smulkintas petražoles ir pašildykite sriuboje supjaustytas dešreles arba tofu. Dar kartą paragaukite, jei reikia – pagardinkite prieskoniais, ir patiekite.
Moliūgų sriuba kitaip – su kokosų gėrimu ir kariu
Reikės:
- 1 vidutinio dydžio moliūgo,
- 1 svogūno,
- 1–2 šaukštų kario miltelių,
- 1 skardinės kokosų gėrimo (400 ml),
- 800 ml daržovių sultinio,
- 2 šaukštų alyvuogių aliejaus,
- žiupsnelio druskos,
- žiupsnelio aitriosios paprikos,
- moliūgų sėklų.
Moliūgų sriubos gaminimas:
Moliūgą nulupkite, išskobkite sėklas ir supjaustykite minkštimą kubeliais. Alyvuogių aliejuje pakepinkite smulkiai supjaustytą svogūną. Tuomet sudėkite moliūgą ir suberkite prieskonius: karį, čili ir druską. Supilkite daržovių sultinį, kokosų gėrimą ir užvirinkite. Sumažinkite ugnį ir puodą uždenkite dangčiu. Sriuba turėtų virti apie 20 minučių. Kai moliūgas suminkštės, sriubą sutrinkite iki malonios kreminės konsistencijos. Patiekite apibarstę pakepintomis moliūgų sėklomis.