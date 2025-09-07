Vos vienas šaukštas ir patiekalas įgaus visiškai naują skonį: tinka ir į keksiukų tešlą, ir į makaronus

Ir prie vaisių užkandžiui, ir sočiai vakarienei
Energijos suteikiantis riešutų kremas vertinamas ir sportuojančių, ir sveikos mitybos šalininkų, ir ypač – auginančių vaikus. Išraiškingas jo skonis pagyvina rytinę košę, glotnutį, blynus, gali tapti sveiku, greitu užkandžiu arba pasitarnauti ruošiant desertus.
Pasak J. Tamoševičienės, riešutų kremas gali tapti ir slapta korta siekiant į mitybą įtraukti kuo daugiau vaisių. Gal ne kiekvienas vaikas su malonumu triauškia vieną obuolį po kito, tačiau jei ant jo skiltelės užtepsite šiek tiek riešutų kremo – tai virs tikrų tikriausiu skanėstu. Riešutų kremas labai skaniai dera ir su bananais, taip pat su salieru – pabandykite ir įsitikinkite patys.
„Riešutų kremai pasižymi mineralų bei vitaminų gausa, įskaitant E, B3 ir B6, folio rūgštį, magnį, varį ir manganą. Tiesa, jis ir gana kaloringas, todėl saikas turėtų būti geriausias draugas, net jį valgant ir su šviežiomis gėrybėmis. Tačiau didelis riešutų kremo privalumas tai, kad jo nereikia daug – skonis pakankamai stiprus ir taip. Tad galima, pavyzdžiui, riešutų kremą sumaišyti su graikišku jogurtu ir pateikti kaip skanų užtepą įvairiems vaisiams mirkyti“, – idėja dalijasi J. Tamoševičienė.
Dėl sodraus skonio ir malonios konsistencijos riešutų sviestas mėgstamas naudoti ir desertuose – pyraguose, tortuose, sausainiuose. Tačiau pikantiški patiekalai su riešutų kremu atskleidžia visiškai kitą šio produkto pusę nei įprastai įsivaizduojame.
„Azijietiškoje virtuvėje riešutų kremas, ypač žemės riešutų, yra pagrindinis „satay“ padažo ingredientas – jį maišo su sojų padažu, česnaku, imbierais ir aitriaisiais pipirais, gaunant aromatingą padažą mėsai ar daržovėms. Indijos virtuvėje riešutų kremas naudojamas kariuose, suteikdamas jiems kreminę tekstūrą ir švelninant aštrumą. Afrikoje žemės riešutų kremas yra tradicinių troškinių pagrindas – jį maišo su pomidorais, svogūnais ir prieskoniais, gaunant sotų ir aromatingą patiekalą. Riešutų kremas puikiai dera su imbierais, česnaku, citrinų sultimis, aštriaisiais pipirais ir kokosų pienu, todėl iš jo galima gaminti įvairius marinatus mėsai, užtepus daržovėms ar net salotų padažus su aštresnėmis notomis“, – pasakoja maisto gamybos žinovė.
Ar reikia riešutų kremą laikyti šaldytuve?
Kad riešutų kremas neprarastų savo savybių, svarbu laikytis kelių paprastų taisyklių. Tiems, kurie svarsto, kur laikyti riešutų kremą, geriausia visų pirma patikrinti etiketę. Joje paprastai pateikiama informacija apie maistinę vertę, svorį, galiojimo datą ir laikymo instrukcijas.
Dauguma gamintojų rekomenduoja laikyti riešutų kremą 15–25 laipsnių Celsijaus temperatūroje. Tai reiškia – šio populiariojo skanėsto nereikia laikyti šaldytuve. Žemoje temperatūroje kremas gali sukietėti, o pasikeitusi konsistencija apsunkins jo naudojimą, pavyzdžiui, tepant ant duonos. Jei atidarytą riešutų kremą laikysite atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, vėsioje ir sausoje vietoje, net ir atidarytas jis išliks skanus kelis mėnesius.
„Išimtis turėtų būti taikoma natūraliam riešutų kremui – jį po atidarymo geriau laikyti šaldytuve, kad išsaugotumėte jo kokybę. Be to, naudojant visiškai natūralų riešutų kremą, gali atsirasti aliejaus atsiskyrimas, todėl prieš vartojimą reikėtų jį gerai išmaišyti“, – pataria J. Tamoševičienė.
Kulinarijos šefė dalijasi keliais receptais, kuriuose išradingai panaudosite riešutų kremą.
Į priešpiečių dėžutę: sotūs bananų ir riešutų sviesto keksiukai
Porcijos: 12 keksiukų
Gaminimo laikas: 15 min. (+25 min. kepti)
Reikės:
- 4 bananų,
- 1 šaukšto citrinos sulčių,
- 1 šaukšto vanilinio cukraus,
- 1 ir 1/4 puodelio miltų,
- 2/3 šaukštelio kepimo miltelių,
- šiek tiek druskos,
- 2 šaukštų sviesto,
- 1/3 puodelio cukraus,
- 2 kiaušinių,
- 10 šaukštų žemės riešutų kremo.
Keksiukų gaminimas:
Įkaitinkite orkaitę iki 165 °C. Nulupkite bananus ir sutrinkite juos šakute arba trintuvu. Sumaišykite su citrinos sultimis ir vaniliniu cukrumi.
Kitame dubenyje sumaišykite miltus, kepimo miltelius ir druską. Mikseriu apie 4 minutes plakite sviestą ir cukrų, tada įpilkite kiaušinius ir dar apie 1 minutę paplakite.
Sudėkite sutrintus bananus, žemės riešutų kremą ir maišykite, kol viskas susimaišys. Pridėkite miltų mišinį ir trumpai sumaišykite, tik kol ingredientai susijungs.
Supilkite tešlą į 12 keksų formelių ir įdėkite į orkaitę. Kepkite apie 25–27 minutes (arba kol į keksiuką įkištas dantų krapštukas išsitrauks švarus). Mėgaukitės!
Vakarienei: azijietiški makaronai su riešutų kremu ir šviežiomis daržovėmis
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 25 min.
Reikės:
- 150–200 azijietiškų makaronų,
- 1 svogūno,
- 1 brokolio,
- 1 raudonosios paprikos,
- ½ aitriosios paprikos,
- 1 citrinos,
- 2 saliero stiebų,
- aliejaus kepimui,
- sojų padažo,
- laiškinių česnakų,
- 3 šaukštų žemės riešutų kremo,
- ½ malto imbiero,
- druskos,
- 2 česnako skiltelių.
- Galite naudoti ir daugiau daržovių: grybų, cukinijų ir pan., taip pat praturtinti patiekalą kepta vištiena, jautiena ar krevetėmis.
Makaronų gaminimas:
Didelėje keptuvėje pakepinkite smulkintą svogūną, supjaustytas paprikas ir brokolį. Kai svogūnai paruduos, įpilkite sojos padažo ir pagardinkite imbieru. Kepkite, retkarčiais pamaišant, kol daržovės suminkštės (bet neperkepkite, jos turi būti al dente).
Makaronus paruoškite pagal instrukcijas ant pakuotės ir įdėkite į daržoves.
Į žemės riešutų kremą įpilkite šiek tiek karšto vandens, sutrintas česnako skilteles ir gerai išmaišykite. Padažą supilkite į keptuvę ir viską sumaišykite.
Dėkite makaronus į lėkštę, pabarstykite laiškiniais česnakais ir apšlakstykite citrinos sultimis. Skanaus!
Desertui: pistacijų kremo sausainiai vos iš kelių ingredientų
Porcijos: 12 sausainių
Gaminimo laikas: 30 min.
Reikės:
- 1 puodelio pistacijų kremo,
- 1 šaukšto rudojo cukraus,
- 1 kiaušinio,
- ½ puodelio miltų,
- ½ puodelio smulkintų pistacijų.
Pistacijų sausainių gaminimas:
Įkaitinkite orkaitę iki 175 °C. Kepimo skardas išklokite kepimo popieriumi.
Į dubenį sudėkite pistacijų kremą, kiaušinį, cukrus, miltus. Rankiniu maišytuvu maišykite, kol susidarys tiršta sausainių tešla. Įmaišykite smulkintas pistacijas.
Paimkite 2 šaukštus tešlos ir rankomis suformuokite kamuoliukus. Padėkite juos kelių centimetrų atstumu vienas nuo kito. Švelniai paspauskite delnu ir suformuokite sausainius. Ant kiekvieno sausainio užberkite papildomų smulkintų pistacijų.
Kepkite 13–17 minučių. Prieš nuimdami nuo kepimo skardos, palikite atvėsti apie 10 minučių.
Riešutų kremasbaltymairiešutai
Rodyti daugiau žymių