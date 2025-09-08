Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Saldus ir labai gardus patiekalas iš moliūgų: šis sveikesnis skanėstas patiks ir vaikams, ir suaugusiems

2025 m. rugsėjo 8 d. 09:40
Receptas
Lengvi, gaivūs ir netikėtai gardūs – moliūgų ledai nustebins net ir tuos, kurie moliūgų įprastai vengia.
Šis desertas sujungia švelnų moliūgo skonį su egzotišku kokosų pienu, natūraliu banano kremiškumu ir subtiliais prieskoniais, kurie primena šiltus rudens vakarus.
Tai puiki alternatyva įprastiems ledams – be dirbtinių priedų, lengvai pagaminami namuose ir pritaikomi pagal skonį. Šaltas, sveikesnis skanėstas, kuris tiks ir vaikams, ir suaugusiems.
Moliūgų ledai
Reikės:
  • 200 ml moliūgų tyrės
  • 1 šaldyto gabalėliais pjaustyto banano
  • 100 ml kokosų pieno
  • 2 v. š. klevų sirupo
  • žiupsnelio cinamono
  • maltų imbierų miltelių
  • gvazdikėlių

Moliūgų ledų gaminimas:

Moliūgų tyrę supilstykite į ledų formeles ir užšaldykite.
Sunokusius bananus nulupkite, supjaustykite gabalėliais ir, sudėję į šaldymo indą ar maišelį, užšaldykite.
Sudėkite visus ingredientus į virtuvinį kombainą ar trintuvą ir sutrinkite iki vienalytės masės. Jeigu trintuvas nėra labai galingas, gali tekti šiek tiek palaukti, kol šaldyti ingredientai kiek atitirps. Jei trūksta saldumo, įpilkite daugiau sirupo.
Skanaukite iš karto.
