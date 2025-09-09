Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Išvirė grybų sriubos pagal anytos receptą: taip godžiai valgančio savo vyro dar nebuvo mačiusi  

2025 m. rugsėjo 9 d. 13:52
„Virtuvėje pas Dalią“
Receptas
Tinklaraštininkė „Virtuvėje pas Dalią“ pasidalino dar neragautos grybų sriubos receptu, pagal kurį virdavo jos anyta.
„Vyras išvirė grybų sriubytę su pienu. Sako, noriu tokios sriubos išvirti, kaip virė ankščiau mano mama, matyt, žemaičiai tokią valgydavo.
Mačiau kaip gamino! Aš nesu mačiusi, kad taip skaniai ką nors valgytų, sukirto net du bliūdelius. Paragavau ir aš, ir man patiko“, – rašė ji.
Grybų sriuba
Reikės:
  • Grybų
  • Bulvių
  • Lašinukų
  • Svogūnų
  • Pieno
  • Krapų
  • Durkos

Grybų sriubos gaminimas:

Pirmiausia išvirė miško grybus. Į puodą įpylė truputį vandens su žiupsneliu druskos ir sudėjo pjaustytas bulves. Virė kol bulvės truputį suminkštėjo. Keptuvėje pakepino lašinukų su svogūnais ir sudėjo į puodą kartu su grybais. Truputį pavirė ir supylė puse litro pieno. Kada užvirė paskanino krapais.
„Virtuvėje pas Dalią“
