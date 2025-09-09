Išvirė grybų sriubos pagal anytos receptą: taip godžiai valgančio savo vyro dar nebuvo mačiusi  

„Vyras išvirė grybų sriubytę su pienu. Sako, noriu tokios sriubos išvirti, kaip virė ankščiau mano mama, matyt, žemaičiai tokią valgydavo.
Mačiau kaip gamino! Aš nesu mačiusi, kad taip skaniai ką nors valgytų, sukirto net du bliūdelius. Paragavau ir aš, ir man patiko“, – rašė ji.
Grybų sriuba
Reikės:
- Grybų
- Bulvių
- Lašinukų
- Svogūnų
- Pieno
- Krapų
- Durkos
Grybų sriubos gaminimas:
Pirmiausia išvirė miško grybus. Į puodą įpylė truputį vandens su žiupsneliu druskos ir sudėjo pjaustytas bulves. Virė kol bulvės truputį suminkštėjo. Keptuvėje pakepino lašinukų su svogūnais ir sudėjo į puodą kartu su grybais. Truputį pavirė ir supylė puse litro pieno. Kada užvirė paskanino krapais.