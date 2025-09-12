Gian Luca pasidalino gardžiausiu desertu su juoda kava: ištirps burnoje

Ne tik iš arti pamatysime garsiosios Lavazza kavos istoriją, bet ir turėsime progą iki smulkiausių detalių sužinoti, kaip gimsta nuo šio gėrimo neatskiriamas itališkas desertas – tiramisu, rašoma pranešime spaudai.
Gian Luca ne tik pakvies visus žiūrovus kartu su juo šį sekmadienį apsilankyti nepaprastai interaktyviame šios kavos muziejuje Italijoje, Turine, bet ir papasakos visą kavos kelią.
Anot Gian Lucos, Lavazza šeima Italijai labai svarbi. O laikui bėgant, ji tapo svarbi ir visam pasauliui.
„Mums, italams, jie yra kaip mūsų pačių giminė, dalis mūsų pačių gyvenimo. Man lašelį kavos į pieną įdėdavo nuo vaikystės – juk be kavos tu neišgyvensi!“ – sakys jis.
Gian Luca pagamins desertą, kuris tiesiog neatskiriamas nuo kavos – tiramisu. Žingsnis po žingsnio, laidos vedėjai išmokys paruošti šį desertą nepriekaištingai.
Tradicinis tiramisu (pagal Gian Luca Demarco)
Ingredientai:
- 5 kiaušiniai
- 5 šaukštai cukraus;
- 0,5 kg mascarpone sūrio;
- juodos kavos (DAUG!);
- savojardi sausainių;
- kakavos pagal skonį.
Tiramisu gaminimo eiga:
Trynius sukame su cukrumi tol, kol pasidaro kremas. Sudedame mascarpone sūrį ir vėl maišome. Baltymus išplakame iki purumo. Tuomet į mascarpone masę po truputį dedame baltymus ir atsargiai išmaišome, kad baltymai neprarastų įplakto oro.
Imame pasirinktą gilesnį indą ir sluoksniuojame tiramisu: dedame sluoksnį kremo, pabarstome jį kakava, guldome kavoje mirkytus sausainius ir vėl kartojame procesą. Sluoksniuojame, kol indas užsipildo iki viršaus. Užbaigiame sluoksniu kremo, gausiai pabarstyto kakava, o tuomet dedame į šaldytuvą.
