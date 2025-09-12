Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
MaistasPasigamink

Kultinis obuolių pyragas: šlapias, ne per saldus, seniai įtrauktas į mėgstamiausių sąrašą

2025 m. rugsėjo 12 d. 15:11
„Samčio užrašai“
Receptas
Labai vykęs ir pavykęs pyragas. Ne per saldus, pakankamai šlapias ir nėra reikalo čia jo labai girti, nes aš jau ir taip įtraukiau jį į mėgstamų pyragų sąrašą.
Daugiau nuotraukų (2)
Šis receptas buvo publikuojamas „THE TIMES“ kiekvieną rugsėjo mėnesį nuo 1983 iki 1989 metų, kol redaktorius nusprendė, kad jau gana.
Ir tada žmonės supyko, pradėjo reikalauti, kad šis receptas būtų sugrąžintas atgal į laikraščio puslapius.
Originaliame recepte naudojama visa stiklinė cukraus, bet laikui bėgant cukraus kiekis sumažintas iki 3/4 stiklinės.
Obuolių pyragas
Ingredientai:
  • 4–6 slyvos( priklauso nuo dydžio)
  • 1 stiklinė miltų
  • 3/4 stiklinės cukraus
  • 150 gramų sviesto (minkšto + trupučio formai ištepti)
  • 3 kiaušiniai( naudojau laisvėje auginamų vištų,tai pyragas gavosi labai geltonas)
  • 1 šaukštelis cinamono
  • 1 šaukštelis kepimo miltelių
  • 1 žiupsnelis druskos

Obuolių pyrago gaminimas:

Įkaitiname orkaitę iki 190 C laipsnių. Ištrinkite dubenyje minkštą sviestą su cukrumi iki purios masės. Suberkite miltus, kepimo miltelius, druską ir įmuškite kiaušinius. Viską gerai išmaišykite iki vientisos masės. Kepimo indą patepkite šiek tiek sviestu. Slyvas perpjaukite pusiau, išimkite kauliukus ir tada kiekvieną puselę dar į tris dalis (šįkart pjausčiau kubeliais). Užberkite cinamono ant slyvų. Supilkite tešlą ir ant viršaus suberkite slyvų gabaliukus. Dėkite pyragą į orkaitę ir kepkite 45 min. arba kol pyragas iškeps.
„Samčio užrašai“
obuolių pyragasobuoliaiThe Times
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.