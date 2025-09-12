Kultinis obuolių pyragas: šlapias, ne per saldus, seniai įtrauktas į mėgstamiausių sąrašą

Šis receptas buvo publikuojamas „THE TIMES“ kiekvieną rugsėjo mėnesį nuo 1983 iki 1989 metų, kol redaktorius nusprendė, kad jau gana.
Ir tada žmonės supyko, pradėjo reikalauti, kad šis receptas būtų sugrąžintas atgal į laikraščio puslapius.
Originaliame recepte naudojama visa stiklinė cukraus, bet laikui bėgant cukraus kiekis sumažintas iki 3/4 stiklinės.
Obuolių pyragas
Ingredientai:
- 4–6 slyvos( priklauso nuo dydžio)
- 1 stiklinė miltų
- 3/4 stiklinės cukraus
- 150 gramų sviesto (minkšto + trupučio formai ištepti)
- 3 kiaušiniai( naudojau laisvėje auginamų vištų,tai pyragas gavosi labai geltonas)
- 1 šaukštelis cinamono
- 1 šaukštelis kepimo miltelių
- 1 žiupsnelis druskos
Obuolių pyrago gaminimas:
Įkaitiname orkaitę iki 190 C laipsnių. Ištrinkite dubenyje minkštą sviestą su cukrumi iki purios masės. Suberkite miltus, kepimo miltelius, druską ir įmuškite kiaušinius. Viską gerai išmaišykite iki vientisos masės. Kepimo indą patepkite šiek tiek sviestu. Slyvas perpjaukite pusiau, išimkite kauliukus ir tada kiekvieną puselę dar į tris dalis (šįkart pjausčiau kubeliais). Užberkite cinamono ant slyvų. Supilkite tešlą ir ant viršaus suberkite slyvų gabaliukus. Dėkite pyragą į orkaitę ir kepkite 45 min. arba kol pyragas iškeps.
obuolių pyragasobuoliaiThe Times
