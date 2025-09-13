Gardesnį receptą sunku surasti: iškepti purų kugelį su traškia plutele padės paprasta gudrybė

Rezultatas – ne toks sunkus kaip klasikinis kugelis, bet vis tiek sotus, traškus išorėje ir nepaprastai gardus viduje. Tai puikus pasirinkimas tiems, kurie nori paįvairinti tradicinį lietuvišką stalą ir paragauti kiek kitokio kugelio varianto. Ragavusieji sako, kad gardesio recepto nerasi.
Štai šiek tiek kitoks, įdomesnis kugelio receptas – su cukinija ir rūkyta šonine. Tokia versija yra lengvesnė, bet kartu ir labai kvapni.
Bulvių kugelis su cukinija ir rūkyta šonine
Reikės:
- 1,5 kg bulvių
- 1 vidutinės cukinijos (apie 400 g)
- 200 g rūkytos šoninės (arba kumpio)
- 2 svogūnų
- 3 kiaušinių
- 150 ml grietinėlės arba pieno
- 2 šaukštų manų kruopų (geresnei tekstūrai)
- druskos, pipirų,
- žiupsnelio maltų muskato riešutų
- sviesto arba aliejaus kepimo formai patepti
- džiūvėsėlių.
Kugelio gaminimas:
Svogūnus ir šoninę supjaustykite kubeliais, pakepinkite keptuvėje iki auksinės spalvos ir malonaus kvapo. Į tarkuotas bulves ir cukiniją įmuškite kiaušinius, įpilkite grietinėlę, suberkite manus, pagardinkite druska, pipirais, muskatu. Įmaišykite keptą šoninę su svogūnais. Masę supilkite į sviestu pateptą kepimo formą.
Kad plutelė būtų traškesnė, viršų apibarstykite džiūvėsėliais. Kepkite 180 laipsnių temperatūroje apie 1 valandą, kol kugelis gražiai apskrus. Patiekite su grietine, spirgučių padažu.