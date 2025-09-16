Lrytas Premium prenumerata tik
MaistasPasigamink

Šios žuvies tešloje turbūt dar nesate kepę: receptas taps maloniu atradimu

2025 m. rugsėjo 16 d. 17:07
„Virtuvėje pas Dalią“
Receptas
Tinklaraštininkė „Virtuvėje pas Dalią“ rekomenduoja tešloje išsikepti silkę. Šios žuvies kai kurie nėra kepę apskritai, todėl daugeliui šis receptas buvo labai malonus atradimas.
Ragavusieji rekomenduoja būtinai išbandyti!  
Tešloje kepta silkė
Reikės:
  • Silpnai sūdytos silkės file,
  • 2 kiaušinių,
  • 4–5 v.š. miltų,
  • 5 v.š. grietinės, aliejaus.

Silkės tešloje gaminimas:

Trynius sumaišiau su grietine ir įbėrusi dalį miltų išmaišiau. Atskirai išplakiau baltymus ir įmaišiau į tešlą, sudėjau likusius miltus. File supjausčiau gabaliukais didesniais. Silkę apvoliojau tešloje ir apkepiau ant aliejaus iš abiejų pusių. Pateikiau su grietinės padažu. Tarkuotas šviežias agurkas, krapai.
„Virtuvėje pas Dalią“
 
