Šios žuvies tešloje turbūt dar nesate kepę: receptas taps maloniu atradimu

Ragavusieji rekomenduoja būtinai išbandyti!
Tešloje kepta silkė
Reikės:
- Silpnai sūdytos silkės file,
- 2 kiaušinių,
- 4–5 v.š. miltų,
- 5 v.š. grietinės, aliejaus.
Silkės tešloje gaminimas:
Trynius sumaišiau su grietine ir įbėrusi dalį miltų išmaišiau. Atskirai išplakiau baltymus ir įmaišiau į tešlą, sudėjau likusius miltus. File supjausčiau gabaliukais didesniais. Silkę apvoliojau tešloje ir apkepiau ant aliejaus iš abiejų pusių. Pateikiau su grietinės padažu. Tarkuotas šviežias agurkas, krapai.
silkėžuvies patiekalaižuvis
