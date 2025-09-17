Kultinis vištienos su makaronais receptas: iš kasdienių produktų paruošite tikrą šedevrą

„Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė siūlo pasilepinti toskanietiškų tradicijų įkvėpta vištiena, kuri taip ir vadinasi – „Tekėk už manęs“.
J. Tamoševičienė pasakoja, kad vienas populiariausių pastarojo metų receptų – „Marry me“ vištiena, kurios pavadinimą galime versti „Tekėk už manęs“. Ji tapusi kone kultine, nes skonis yra nuostabus, paruošti reikia mažai laiko ir produktų, o gamyba visiškai paprasta – nepavykti tiesiog negali.
„Įkvėpimu šiam patiekalui tapo toskanietiškas receptas, tačiau jis šiek tiek pakeistas. Kaip ir originaliajame, šio patiekalo žvaigždė – sodrus, nuostabiai kreminis padažas, kurio vien aromatas priverčia varvinti seiles. Jame troškinama vištiena išlieka sultinga, o ypatingą ir tą magišką skonį suteikia saulėje džiovinti itališki pomidorai“, – aiškina J. Tamoševičienė.
Dažnai toskanietiška ir „Marry me“ vištiena laikomi sinonimais, tačiau kulinarijos šefė sako, kad iš tiesų dviejuose populiariuose receptuose glūdi keli skirtumai. Naujoje versijoje naudojama mažiau grietinėlės, pusė jos pakeičiama sultiniu. Be to, skoniui ryškumo suteikia paprikų dribsniai. Tuo tarpu toskanietiškoje paprastai naudojami ir špinatai, kartais į padažą įpilama šiek tiek baltojo vyno.
O kur glūdi pavadinimo prasmė? Versijų yra tiek, kiek interneto vartotojų, kopijuojančių receptą. Bet laikoma, kad arčiausiai tiesos yra kulinarijos žurnalistės istorija, kai ji pavaišino kolegas savo taip paruošta vištiena. Jos ragavusieji aikčiojo nuo skanumo ir vien dėl šio patiekalo juokavo norintys susituokti su jos gamintoja.
Naudingi patarimai prieš gaminant
Galite vietoj vištienos naudoti lašišą. J. Tamoševičienė atkreipia dėmesį, kad Toskanos skonių ir kvapų įkvėptas padažas dieviškai dera ir su lašiša, jeigu norite ypač gurmaniškos vakarienės. Gamybos procesas lygiai tas pats, tik pakoreguokite laiką – žuviai paruošti reikės mažiau laiko.
Norite daugiau ryškumo? Tuomet į padažą su grietinėle ir sultiniu kulinarijos šefė siūlo įmaišyti šaukštą pomidorų pastos – skonis bus dar išraiškingesnis ir tai patiekalui suteiks rausvesnę spalvą. Daugiau įvairovės pridės ir bebaigiant gaminti į padažą įdėta sauja šviežių bazilikų – jie naudojami originaliojoje toskanietiškoje versijoje.
O ką patiekti garnyrui? Galima rinktis tai, ką mėgstate prie vištienos patiekalų. Tačiau neabejotinai populiariausia „Marry me“ vištieną paguldyti ant makaronų, kurie prisigeria tiršto ir kvapnaus padažo. Gal lietuviai ir neprilygsta italams savo aistra makaronams, tačiau reti namai be jų apsieina.
Svaiginančio skanumo „Marry me“ vištiena su makaronais
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 30 min.
Reikės:
- 250 g makaronų,
- 650 g šviežios vištienos krūtinėlės,
- 150 g saulėje džiovintų pomidorų,
- alyvuogių aliejaus,
- 3 česnako skiltelių,
- 1 šaukštelio smulkinto šviežio rozmarino arba čiobrelio,
- raudonųjų paprikų dribsnių,
- druskos, pipirų pagal skonį,
- 150 ml grietinėlės,
- 150 ml vištienos sultinio,
- tarkuoto parmezano sūrio,
- šviežių baziliko lapelių.
Vištienos su makaronais gaminimas:
Vištienos krūtinėles įpjaukite pusiau, išskleiskite ir išmuškite jas iki vienodo storio. Iš abiejų pusių pagardinkite druska ir pipirais. Sudėkite į keptuvę su įkaitintu aliejumi ir apkepkite iš abiejų pusių, kol paruduos (vieną pusę kepkite apie 3–4 minutes, o antrą – apie 2–3 minutes). Perkelkite vištieną į lėkštę ir uždenkite folijos gabalėliu.
Keptuvėje kaitrą sumažinkite iki silpnos. Įpilkite šaukštą aliejaus nuo saulėje džiovintų pomidorų ir suberkite smulkintą česnaką, nuolat maišydami kepkite keliolika sekundžių. Sudėkite rozmariną, saulėje džiovintus pomidorus, paprikų dribsnius, vištienos sultinį ir grietinėlę, taip pat parmezaną. Pagardinkite druska ir pipirais. Leiskite užvirti, tada sumažinkite kaitrą ir virkite, kol padažas šiek tiek sutirštės (2–4 min.).
Į keptuvę grąžinkite vištieną. Troškinkite, kol ji bus paruošta (4–7 min., priklausomai nuo storio). Nuimkite nuo ugnies, pabarstykite šviežiais bazilikais, ir, jei norite, dar tarkuotu parmezanu. Patiekite su lengvai pasūdytame vandenyje išvirtais makaronais.
vištienamakaronaigreitai paruošiami makaronai
