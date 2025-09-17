Penkių minučių arbūzų uogienė: greičiausias receptas žiemai

Arbūzą be kauliukų supjaustykite kubeliais. Norėdami minkštos tekstūros, dalį minkštimo galite susmulkinti trintuvu.
Pabarstykite arbūzą cukrumi ir nedelsdami uždėkite ant silpnos ugnies – sultys išsiskirs labai greitai. Tada užvirinkite ant vidutinės ugnies, nuolat maišydami ir pašalindami putas.
Užvirus, virkite lygiai 5 minutes ant silpnos ugnies. Pabaigoje įpilkite citrinos rūgšties arba citrinos sulčių – tai sustiprins skonį ir padės jį išsaugoti.
Trumpas terminis apdorojimas išsaugo ryškų skonį ir vitaminus, o rūgštis ir cukrus veikia kaip natūralūs konservantai.
Būtinai supilkite uogienę į sterilizuotus stiklainius (tai svarbu!) iškart po paruošimo ir uždenkite, kol atvės – tai užtikrins sandarumą ir ilgą laikymo trukmę.
Toks receptas taupo jūsų laiką ir jėgas, bet duoda puikų rezultatą – aromatingą uogienę, kuri šaltomis dienomis primins vasarą.
Ar galima naudoti arbūzo žieves šiam receptui?
Ne, šis receptas skirtas arbūzo minkštimui. Žievės reikalauja kitokio paruošimo ir ilgesnio virimo.
Kodėl uogienes reikia virti tik 5 minutes?
Trumpas virimas išsaugo natūralų arbūzo skonį, aromatą ir naudingąsias savybes. Cukrus ir citrinų rūgštis užtikrina konservavimą be ilgo virimo.
Kaip laikyti paruoštą uogienę?
Laikykite vėsioje tamsioje vietoje. Dėl minimalaus apdorojimo stiklainiai turi būti idealiai sterilizuoti, o dangteliai hermetiškai uždaryti.