Gardūs varškėčiai: su šiuo ingredientu bus tokie purūs, kaip bandelės

Ta proga savaitgalio pusryčiams prikepiau varškėčių su šilauogėmis.
Varškėtukai pavyksta tokie geruliai, tokie gardūs, tiesiog kaip bandelės (gardūs tiek karšti, tiek ir atvėsę).
Varškėčiai su šilauogėmis
Reikės:
- 2×180 gr. varškės,
- 1– 2 kiaušinių,
- cukraus (pagal skonį ),
- 4 – 5 v.š. miltų,
- šilauogių,
- lydyto sviesto kepimui
Varškėčių gaminimo eiga:
Į dubenį sudėjau varškę, kiaušinius, cukrų ir išmaišiau. Po truputį į varškės masę įmaišiau mitus ir šilauoges. Iš paruoštos masės formau varškėčius. Varškėčius kepiau keptuvėje ant lydyto sviesto, juos apkepant iš abiejų pusių.