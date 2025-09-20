Lrytas Premium prenumerata tik
Sausa uogienė: paprastas 3 žingsnių receptas – verdu ją litrais

2025 m. rugsėjo 20 d. 14:09
Senovėje sausomis uogienėmis vadino cukruotus vaisius. Gaminti sausą uogienę galima iš visų sezoninių vaisių. Jei norite, galite pridėti citrusinių vaisių žievelių ir moliūgų.
Sausa uogienė gaminama iš bet kokių vaisių ir uogų – vos trys žingsniai.
Reikia išvirti sirupą iš 100 g cukraus ir 100 ml vandens. Užvirinti, įberti uogas, iškart išjungti ugnį ir leisti mišiniui atvėsti.
Kai atvės iki kambario temperatūros, vėl užvirinti uogas sirupe ir vėl išjungti ugnį, leisti atvėsti.
Jei uogos yra tvirtos, jas galima virti ant lėtos ugnies, neišjungiant ugnies.
Virti, kol taps skaidrios.
Jei uogos yra minkštos, jas reikia tris kartus užvirinti ir leisti atvėsti.
Jei minkštas uogas užvirinsite iš karto, jos suskils. Po virimo sirupą reikia perkošti per sietą.
