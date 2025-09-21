Į blynų tešlą būtinai įpilkite šio ingrediento: visada pavyksta purūs ir gardūs

Klevų sirupo obuoliams reikės:
- 30 ml nesūdyto sviesto
- 3 didelių obuolių (apie 680 g, nuluptų, išimtomis sėklomis supjaustytų 1,3 cm storio griežinėliais)
- 15 ml plius 120 ml gryno klevų sirupo
- 2,5 ml malto cinamono
Blynams reikės:
- 240 ml universalių miltų
- 30 ml kukurūzų miltų
- 30 ml (su kaupu) šviesaus rudojo cukraus
- 5 ml kepimo miltelių
- 5 ml sodos
- 2,5 ml druskos
- 240 ml pasukų
- 240 ml paprasto jogurto
- 1 didelio kiaušinio
- 22,5 ml tirpinto nesūdyto sviesto
- Papildomai nesūdyto sviesto (kepimui)
- Papildomai gryno klevų sirupo (patiekimui)
Klevų sirupo obuoliams gaminimas:
Didelėje nepridegančioje keptuvėje ant vidutinės-stiprios ugnies ištirpinkite sviestą. Sudėkite obuolius ir 15 ml klevų sirupo, kepkite, kol obuoliai suminkštės, maždaug 5 minutes. Supilkite likusį 120 ml klevų sirupą ir cinamoną.
Blynų gaminimas:
Dideliame dubenyje sumaišykite pirmuosius 6 ingredientus, plakite, kol susimaišys. Vidutiniame dubenyje išplakite pasukas, jogurtą ir kiaušinį, supilkite į sausus ingredientus ir maišykite, kol tik susimaišys, bet tešla vis dar bus su gumulėliais. Švelniai įmaišykite 22,5 ml tirpinto sviesto.
Įkaitinkite keptuvę arba didelę nepridegančią keptuvę ant vidutinės ugnies. Plonu sluoksniu patepkite keptuvę sviestu ir leiskite jam ištirpti. Kepkite blynus partijomis, pilant po 80 ml tešlos, paliekant tarpus. Kepkite blynus, kol apačia paruduos ir ant viršaus atsiras burbuliukų, maždaug 3 minutes.
Apverskite blynus ir kepkite, kol apačia paruduos ir blynai bus tvirti. Sudėkite į lėkštes. Pakartokite su likusia tešla, prireikus į keptuvę įdėdami daugiau sviesto, rašo Bonappetit.
Blynaitešlablynų receptai
