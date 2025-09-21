Paprikos žiemai bus dar skanesnės, jei į marinatą įmaišysite vieną ingredientą

Produktai trims 0,5 l talpos stiklainiams
Reikės:
- 1,5 kg mėsingų paprikų;
- 1,5 litro vandens;
- 1,5 valg. š. druskos su kaupu;
- 1 puodelis cukraus;
- 1 puodelis augalinio aliejaus;
- 1 puodelis acto.
Paprikų paruošimas:
Nulupkite paprikas ir supjaustykite ketvirčiais. Sudėkite jas į puodą. Atskirame inde sumaišykite vandenį, cukrų, druską, actą ir augalinį aliejų. Užpilkite tai ant paprikų ir pastatykite ant ugnies. Marinatui užvirus, virkite jį ant vidutinės ugnies 10 minučių. Paprikas sandariai sudėkite į sterilizuotus stiklainius ir užpilkite marinatu. Uždenkite stiklainius sandariais plastikiniais dangteliais ir apverskite aukštyn kojomis. Uždenkite pledu ir palikite atvėsti, rašo „Gordonua“.
paprikamarinavimaskonservuotos daržovės
Rodyti daugiau žymių