Paprikos žiemai bus dar skanesnės, jei į marinatą įmaišysite vieną ingredientą

2025 m. rugsėjo 21 d. 17:20
Marinatas, skirtas konservuoti naudojant plastikinius dangtelius, receptas. Būtinai išbandykite – receptas labai paprastas ir labai skanus.
Produktai trims 0,5 l talpos stiklainiams
Reikės:
  • 1,5 kg mėsingų paprikų;
  • 1,5 litro vandens;
  • 1,5 valg. š. druskos su kaupu;
  • 1 puodelis cukraus;
  • 1 puodelis augalinio aliejaus;
  • 1 puodelis acto.

Paprikų paruošimas:

Nulupkite paprikas ir supjaustykite ketvirčiais. Sudėkite jas į puodą. Atskirame inde sumaišykite vandenį, cukrų, druską, actą ir augalinį aliejų. Užpilkite tai ant paprikų ir pastatykite ant ugnies. Marinatui užvirus, virkite jį ant vidutinės ugnies 10 minučių. Paprikas sandariai sudėkite į sterilizuotus stiklainius ir užpilkite marinatu. Uždenkite stiklainius sandariais plastikiniais dangteliais ir apverskite aukštyn kojomis. Uždenkite pledu ir palikite atvėsti, rašo „Gordonua“.
paprikamarinavimaskonservuotos daržovės
