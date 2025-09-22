Mėgstamiausias vištienos sparnelių receptas: štai kaip paruošti jie skaniausi ir traškiausi

Pirmiausia sparnelius reikia užmarinuoti – tai užtruks 6–8 valandas.
Ingredientai:
- 1 kg vištienos sparnelių;
- 30 g druskos;
- 1 litras vandens;
- 0,5 šaukštelio maltų aitriųjų raudonųjų pipirų (kajeno);
- Aš pridėjau šiek tiek „Sriracha“ padažo.
Tešlai:
- 200 g miltų;
- 100 g kukurūzų krakmolo;
- 1 šaukštelis maltų aitriųjų raudonųjų pipirų;
- 2 šaukšteliai džiovinto česnako miltelių;
- 1 šaukštelis džiovinto raudonėlio;
- 0,5 šaukštelio rūkytos paprikos (nebūtina);
- 0,5 šaukštelio kario mišinio;
- šiek tiek druskos;
- 200 g vandens;
- 1 kiaušinis.
Vištienos sparnelių gaminimas:
Sparnelius padalinkite per sąnarį. Ištirpinkite druską vandenyje, įdėkite pipirų, sudėkite sparnelius ir dėkite į šaldytuvą 6–8 valandoms.
Išimkite sparnelius ir gerai nusausinkite.
Atskirai sumaišykite visus tešlos ingredientus, išskyrus vandenį ir kiaušinį. Nuo mišinio atskirkite 150 g, į juos įpilkite 200 g vandens, įmuškite 1 kiaušinį ir išplakite šluotele – tai bus tešla.
Sparnelius po vieną panardinkite pirmiausia į tešlą, tada – į likusius miltus su prieskoniais. Gerai apkepkite iš abiejų pusių ir kepkite aliejuje. Kepkite vidutiniame karštyje – apie 170 laipsnių temperatūroje. Mažesni sparneliai kepa apie 4 minutes, didesni – apie 4,5 minutės.
Išimkite sparnelius ir dėkite ant popierinio rankšluosčio ar servetėlės, kad susigertų riebalai.
Sparneliai turi būti visiškai iškepę, todėl pirmuosius keletą būtinai patikrinkite. Norite dar traškesnių? Galite pamėginti kepti ir be kiaušinio, rašo nv.ua.
Skanaus!