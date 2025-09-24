Lrytas Premium prenumerata tik
Mėgstamiausia mišrainė su kepta duona: atsidėti kitam kartui nepavyks – neliks akimirksniu

2025 m. rugsėjo 24 d. 17:36
„Samčio užrašai“
Receptas
Tikriausiai didžioji dalis mano receptų yra kažkas greito, nes kad ir kaip mėgaučiuosi maisto ruošimu, virtuvėje apsigyventi tikrai nenoriu.
Pusvalandis, darbo dieną praleistas virtuvėje, yra labai geras laikas, spėji truputį parelaksuoti prie puodo, bet tas neperaugą į užsiknisimą ir apterštus stalviršius.
O dar ir kitos dienos pietūs tuo pačiu, jeigu spėsiu truputį atsidėti, kol liko... Valio!
Dalinuosi mišrainės receptu, kurį jau kokį 100 kartų gaminau ir vis kažką išimu, kažką įdedu...
Paskutiniu metu į virtuvę labiau užsuku tik kavos pasidaryti, na ir dar kokią mišraine susimaišyti.
Ingredientai:
  • 1 rūkyta vištienos kulšelė
  • 1 poro baltoji dalis
  • 1 paprika
  • 2 riekės keptos duonos (ištrintos česnaku pagal skonį)
  • 3 šaukštai kons. kukurūzų
  • 3 šaukštai kons. pupelių
  • 1–2 šaukštai majonezo
  • druskos ir pipirų pagal skonį

Mišrainės su kepta duona gaminimas:

Vištieną nukauliname ir supjaustome mažais kubeliais. Duoną ir paprikas supjaustome kubeliais, porą – pusžiedžiais. Sudedame į dubenį. Dedame kukurūzus, pupeles. Išmaišome su majonezu, pagardiname druska ir pipirais. Valgome iškart, kol duona dar neprisigėrė majonezo.
