Salotos su keptais moliūgais: tobulas lengvas pietų patiekalas ar elegantiškas garnyras

Saldžiarūgštis granato sultingumas, švelniai karamelizuotas moliūgas, traškios sėklos ir pikantiška feta susijungia į harmoningą derinį, kuriuo galima mėgautis tiek kaip lengvu pietų patiekalu, tiek kaip elegantišku garnyru šventiniam stalui.
Šios salotos ne tik sočios, bet ir vizualiai išraiškingos – kiekvienas kąsnis maloniai nustebina skonių bei tekstūrų įvairove.
Salotos su keptais moliūgais ir feta
Reikės:
- moliūgo
- alyvuogių aliejaus
- druskos
- pipirų
- fetos sūrio
- gražgarsčių
- raudonojo svogūno
- granato
- lukštentų moliūgų sėklų
- citrinos
Moliūgų salotų gaminimas:
Moliūgą supjaustykite kubeliais, pagardinkite druska ir pipirais, apšlakstykite aliejumi, suberkite į kepimo indą ir dėkite kepti į iki 180 laipsnių įkaitintą orkaitę. Kepkite, nelygu moliūgo kietumas, apie pusvalandį. Moliūgų kubeliai turi būti minkšti, tačiau išlaikyti formą. Atvėsinkite.
Į lėkštę dėkite gražgarsčių, plunksnelėmis pjaustytų svogūnų, išdėliokite moliūgų kubelius, smulkintą fetą, apibarstykite granatų sėklomis ir skrudintomis kedrinėmis pinijomis, pagardinkite užpilu, pagamintu iš alyvuogių aliejaus, citrinos sulčių, druskos ir pipirų.
salotosmoliūgaidaržovių patiekalai
Rodyti daugiau žymių