Dietistė R. Bogušienė rekomenduoja šias burokėlių salotas – tikra sveikatos ir skonio bomba

Tai ne tik maistingos, vitaminų kupinos, bet ir ypatingai gardžios salotos, kurios maloniai nustebins tiek svečius, tiek šeimos narius.
Burokėlių salotos su kedrinių pinijų riešutais
Reikės:
- 500 g virtų burokėlių
- 1 didelio mėlynojo svogūno
- 100 g žalių alyvuogių
- 80 g kedrinių pinijų
- šviežių petražolių
- balzaminio acto
- šlakelio ypač tyro alyvuogių aliejaus
- druskos ir pipirų pagal skonį
Burokėlių salotų gaminimas:
Į didelį dubenį sudėkite supjaustytus virtus burokėlius, smulkiai pjaustytą svogūną, petražoles ir žalias alyvuoges. Įberkite kedrinių pinijų į salotas ir ant jų – jos suteiks traškumo ir riešutų skonio.
Įpilkite balzaminio acto ir šlakelį alyvuogių aliejaus. Pagal skonį įberkite druskos ir pipirų. Viską gerai išmaišykite, kad ingredientai tolygiai pasiskirstytų.
