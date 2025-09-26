Lrytas Premium prenumerata tik
​Skaniausia tailandietiška sriuba su krevetėmis: soti ir šildanti

2025 m. rugsėjo 26 d. 14:42
Receptas
Paskui mylimąjį į Lietuvą atvykusi tailandietė Amonrat Dedduangjan įtikino savo sutuoktinį Romą Glušakovą Molėtų krašte atidaryti tailandietišką restoraną.
Molėtų rajone, ant Dūrių ežero kranto, įsikūrusiame „Amora“ restorane ragaudami Tailando valgių svečiai gali pajusti šios tolimos šalies kvapus ir skonius.
Pora dalinasi skaniausiais savo restorano receptais.
„Tom Yum“ sriuba su krevetėmis
Reikės:
  • 2 griežinėlių Siamo imbiero (galangalo)
  • 1 citrinžolės
  • 4 žaliųjų citrinų lapelių
  • 30 g „Chimichi“ grybų
  • 10 g raudonojo svogūno
  • 20 g žaliųjų citrinų sulčių
  • 20 g aitriųjų paprikų pastos
  • 120 ml kokosų pieno
  • 1 pomidoro
  • 4 krevečių
  • 240 ml sultinio (vištienos arba daržovių)

Sriubos gaminimas:

Į puodą supilkite sultinį, sudėkite imbiero griežinėlius, žaliųjų citrinų lapelius, raudonąjį svogūną, pomidorą ir grybus. Viską išmaišykite, įdėkite aitriosios paprikos pastos, gerai išmaišykite.
Kaitinkite puodą ant vidutinės ugnies, kol užvirs. Sudėkite krevetes ir virkite, kol jos suminkštės.
Kai krevetės išvirs, supilkite kokosų pieną, išmaišykite, palaukite, kol sriuba vėl užvirs. Galiausiai įpilkite žaliųjų citrinų sulčių, išmaišykite ir patiekite.
