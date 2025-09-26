Tokias salotas su silke mėgsta labiausiai: skanios, paprastos, iš kasdieninių produktų

Vienas iš tokių dalykų man, žinoma, gaminimas...
Jau senokai mąsčiau, ką skanaus pagaminti, norėjau ko nors paprasto ir kasdieniško, bet vis dėl to labai labai skanaus.
Kadangi mano dienos namuose yra penktadienis ir šeštadienis, tai vakar gaminau jau kaip ir priklauso šeimai, o šiandien aš gaminu tai, ką pati labiausiai mėgstu.
Silkės buvau jau seniai nevalgiusi, tad pasigaminau salotas su silke sau.
Bus ir į darbą įsidėti. Labai skanios, paprastos ir iš kasdieninių produktų. Jei ir tu mėgsti silkę – spausk ir išbandyk.
Reikės:
- 3 silkės filė
- 100 g. spalvotų mažų pomidorų
- 2 mažų agurkų
- 1 pundelio svogūnų laiškų
- 1 pundelio krapų
- 1 šlakelis citrinų sulčių
- 1 šlakelis aliejaus pagal skonį
- pipirų ir druskos
- 1 aitrusis pipiras
Silkės salotų gaminimas:
Pomidorus supjaustyti per pusę, agurkus griežinėliais, o silkę supjaustyti nedideliais gabalėlais, sudėti į dubenį.
Suberti smulkintus krapus ir svogūnų laiškus, sudėtį smulkinta aitrųji pipirą, įberti pipirų, druskos, apšlakstyti citrinos sultimis ir aliejumi, gerai išmaišyti.