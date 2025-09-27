Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
MaistasPasigamink

Kepta lašiša su karamelizuotais obuoliais: tobulas pasirinkimas pasilepinti gurmaniška vakariene namuose

2025 m. rugsėjo 27 d. 19:29
Lrytas.lt
Receptas
Tobulas pasirinkimas tiek norint nustebinti svečius, tiek pasilepinti gurmaniška vakariene namuose.
Daugiau nuotraukų (1)
Ingredientai:
  • 3 lašišos filė gabalėliai (po ~150–180 g)
  • 1 obuolys, supjaustytas griežinėliais
  • 2 saujos šparaginių pupelių
  • 2 šaukštai sviesto
  • ⅓ puodelio rudojo cukraus
  • 1 šaukštelis „Worcestershire“ padažo
  • ½ šaukštelio citrinpipirių
  • ¼ šaukštelio česnako miltelių
  • žiupsnelis čili prieskonių
  • žiupsnelis druskos ir pipirų
  • šviežių čiobrelių ar petražolių – papuošimui

Lašišos gaminimas:

Apibarstykite žuvį citrinpipiriais, česnako milteliais, druska, pipirais bei mėgstamais žuvies prieskoniais. Palikite pasimarinuoti 20–30 min. Įkaitinkite orkaitę iki 150 laipsnių. Lašišą apšlakstykite alyvuogių aliejumi. Kepkite 25 min.
Keptuvėje ištirpinkite sviestą. Obuolių griežinėlius apkepinkite, kol suminkštės. Supilkite rudąjį cukrų, „Worcestershire“ padažą ir žiupsnelį čili. Kepkite dar 5–7 minutes, kol padažas sutirštės ir karamelizuosis. Sudėkite šparagines pupeles ir pakepinkite dar 2 min., kad sušiltų ir pasidengtų glazūra. Patiekiant prie lašišos filė ir karamelizuotų obuolių su pupelėmis užpilkite šaukštelį padažo, papuoškite šviežiais žalumynais.
lašišaobuoliaireceptai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.