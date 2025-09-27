Kepta lašiša su karamelizuotais obuoliais: tobulas pasirinkimas pasilepinti gurmaniška vakariene namuose

Ingredientai:
- 3 lašišos filė gabalėliai (po ~150–180 g)
- 1 obuolys, supjaustytas griežinėliais
- 2 saujos šparaginių pupelių
- 2 šaukštai sviesto
- ⅓ puodelio rudojo cukraus
- 1 šaukštelis „Worcestershire“ padažo
- ½ šaukštelio citrinpipirių
- ¼ šaukštelio česnako miltelių
- žiupsnelis čili prieskonių
- žiupsnelis druskos ir pipirų
- šviežių čiobrelių ar petražolių – papuošimui
Lašišos gaminimas:
Apibarstykite žuvį citrinpipiriais, česnako milteliais, druska, pipirais bei mėgstamais žuvies prieskoniais. Palikite pasimarinuoti 20–30 min. Įkaitinkite orkaitę iki 150 laipsnių. Lašišą apšlakstykite alyvuogių aliejumi. Kepkite 25 min.
Keptuvėje ištirpinkite sviestą. Obuolių griežinėlius apkepinkite, kol suminkštės. Supilkite rudąjį cukrų, „Worcestershire“ padažą ir žiupsnelį čili. Kepkite dar 5–7 minutes, kol padažas sutirštės ir karamelizuosis. Sudėkite šparagines pupeles ir pakepinkite dar 2 min., kad sušiltų ir pasidengtų glazūra. Patiekiant prie lašišos filė ir karamelizuotų obuolių su pupelėmis užpilkite šaukštelį padažo, papuoškite šviežiais žalumynais.