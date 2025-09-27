Naminis „Sweet chilli“ padažas: keli ingredientai, pusvalandis darbo ir į pirktinį nebežiūrėsite

Šeši ingredientai, geras pusvalandis darbo ir garantuoju, kad į pirktinį daugiau net nežvilgtelėsite. Atvirai pasakysiu, pirmą kartą šį padažą gaminau „iš bėdos“, nes tėvai priaugino tiek kajeno pipirų, kad jau nebežinojau ką su jais daryti. Pridžiovinta ir primarinuota buvo keliems metams į priekį, o derliaus tiekimas niekaip nesibaigė.
Vis tik, nesinorėjo tik užsidėti pliusiuko dėl nesugadinto produkto, norėjosi kažko ką tikrai sunaudosime ir nepaliksime užmarščiai rūsio lentynoje. Taip vieną dieną interneto platybėse ir aptikau šį nuostabų receptą. Iš pradžių nelabai tikėjausi, kad jis kažkuo ypatingai skirsis nuo pirktinio – tikslas buvo „pribaigti“ paskutinius kajenus.
Bet pirmą kartą paragavus padažo jis neįtikėtinai nustebino, nes tokio didelio skirtumo aš niekaip nesitikėjau. Visa „Sweet chilli“ padažo skonių (saldu, aštru, rūgštu) harmonija buvo tobula – nei pridėsi, nei atimsi. Tad, nuo to laiko aš ne tik, kad neperku šio padažo parduotuvėje, bet pastebėjusi, kad stiklainiukas apytuštis visuomet pasigaminu jo namuose. Žinau, kad tai nėra pats sveikiausias pagardas pasaulyje, nes cukraus kiekis tikrai nemažas, bet jeigu esate vienas iš tų, kurio šaldytuve visuomet stovi buteliukas pirktinio „Sweet chilli“, tai neabejotinai gamintas namuose bus geresnis sprendimas. Ir ne tik dėl fantastiško skonio, bet ir dėl to, kad bent jau išvengsite visų dažiklių, skonio stipriklių ir kito šlamšto.
Patarimas šį kartą tik vienas, nes kai receptas toks paprastas ką jau čia plėstis. Aitriosios paprikos labai dažnai skiriasi savo aštrumu ir ne tik pirktinės, bet ir užaugintos savam darže. Tad, kaip patikrinti jų „karštį“? Aš turiu savo metodą: nupjaunu galiuką aitriosios paprikos (kad dar nesimatytų sėklų) ir priliečiu liežuviu, jeigu visiškai nejaučiu aštrumo, tuomet tą galiuką sukramtau.
Jeigu ir sukramčius juntamas tik nedidelis aštrumas, tuomet reiškia, kad jos yra vidutinio „smarkumo“ ir jis visas slepiasi sėklose, bet jeigu prilietus liežuviu jau jaučiate stiprų deginimą – reiškia stiprus reikalas pasitaikė. Ir jeigu nemėgstate super aštriai, tuomet gamindami padažą iš pusės paprikėlių (tų stipriųjų) pašalinkite sėklas, na, o jeigu norite, kad rūktų dūmai, tuomet neišmeskite nė sėklytės. Ir dar, nepamirškite dėvėti vienkartinių pirštinių pjaustydami čiliukus, nes vėliau netyčia prisilietus prie lūpų ar akies labai smagu nebus.
Labai kviečiu ir jus išbandyti naminį „Sweet chilli“ padažą, kad įsitikintumėt visais mano aukščiau aprašytais pranašumais prieš pirktinį:).
Skanaus!
Recepto šaltinis: www.itsnotcomplicatedrecipes.com
Ingredientai:
- 115 g. raudonųjų aitriųjų paprikų (pailgų Kajeno)
- 225 g. balto cukraus
- 125 ml. ryžių acto (rice vinegar)
- 250 ml. vandens
- 3 didesnių česnako skiltelių
- 1 šaukšto kukurūzų krakmolo
- 2 šaukštų šalto vandens
„Sweet chilli“ padažo gaminimo eiga:
Pasiruoškite 500 ml. talpos stiklainį: Įsitikinkite, kad stiklainis neturi jokių įtrūkimų, o dangtelis švarus, nesurūdijęs ir sandariai užsidaro. Orkaitę įkaitinkite iki 130'C. Stiklainį su dangteliu kruopščiai išplaukite karštame vandenyje (galite su soda, bet tik ne su indų plovikliu). Dangtelį įdėkite į kepimo skardėlę išklotą kepimo popieriumi. Ant orkaitės grotelių patieskite kitą nedidelį kepimo popieriaus lakštą ir įdėkite dar drėgną stiklainį. Skardą su dangteliu įstumkite po grotelėm, uždarykite dureles ir viską kaitinkite apie 30 minučių. Karščiui atspariomis kepimo pirštinėmis atsargiai išimkite stiklainį su dangteliu iš orkaitės ir padėkite ant švaraus virtuvinio rankšluosčio. Aitriąsias paprikas nuplaukite ir nusausinkite. Prieš pjaustydami užsidėkite vienkartines pirštines, nes vėliau netyčia prisilietus, pavyzdžiui prie akies, gali nejuokais nudeginti. Nupjaustykite paprikų kotelius, perpjaukite išilgai, smulkiai sukapokite ir suberkite į prikaistuvį arba nedidelį puodą. Jeigu norite švelnesnio skonio padažo, tuomet iš kelių paprikų išimkite sėklas ir jas išmeskite.
Į tą patį prikaistuvį suberkite smulkiai sukapotas česnakų skilteles, suberkite cukrų, supilkite vandenį (250 ml.), ryžių actą ir išmaišykite. Nedideliame dubenėlyje išmaišykite krakmolą su dviem šaukštais šalto vandens. Prikaistuvį kaitinkite ant vidutinės ugnies (retkarčiais pamaišydami), kol padažas užvirs ir ištirps cukrus. Tuomet ugnį padidinkite iki vidutinės aukštos ir beveik nuolat maišydami virkite apie 12 minučių (jeigu padažas kunkuliuoja pernelyg intensyviai – mažinkite ugnį). Dar kartelį išmaišykite krakmolo mišinį (krakmolas bus nusėdęs ant dubenėlio dugno) ir supilkite į prikaistuvį. Nuolat maišydami padažą virkite apie 3 minutes, kol sutirštės.
Prikaistuvį nuimkite nuo ugnies ir leiskite padažui kelias minutes atvėsti. Tai padės paprikų gabalėliams tolygiai pasiskirstyti padaže ir jos nenusės ant dugno. Padažą supilkite į paruoštą stiklainį (nieko tokio, jeigu padažas neužpildys stiklainio sklidinai), užsukite dangteliu, atvėsinkite iki kambario temperatūros ir laikykite šaldytuve iki 3 mėnesių. Skanaus!
Daugiau „Karšta košė“ receptų rasite čia ir čia.
pipiraipadažasaitriųjų paprikų padažas
Rodyti daugiau žymių