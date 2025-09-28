R. Kalinkinas atskleidė ypatingą „Pavlovos“ receptą: „Esu šio torto asas“

Virtuvėje nutinka patys jautriausi momentai
Anot R.Kalinkino, jeigu jo virtuvės sienos galėtų kalbėti, tikrai papasakotų ne vieną juokingą istoriją, nutikusią jų namuose. Pavyzdžiui, jo orkaitėje yra sudegusi ne viena pica arba kepama višta. Taip pat pačiame gamybos įkarštyje čia yra sprogę šokoladiniai dubenėliai, kurie aptaškė visas sienas ir lubas. Tačiau jam mieliausias virtuvės prisiminimas yra susijęs su šeimos pirmagimiu – Marku.
„Agnė šitoje virtuvėje man pasakė, kad laukiasi mūsų pirmo vaiko. Viskas įvyko šioje patalpoje. Čia neabejotinai nutinka daug istorijų, visos unikalios ir visos nuostabios, juk gyvenimas visada verda virtuvėje“, – prisipažįsta R.Kalinkinas.
Dalinasi „Pavlovos“ receptu ir paslaptimis
Galbūt R. Kalinkino meilė virtuvei tokia stipri todėl, kad jis čia nuolat atranda naujų kulinarinių patirčių – mėgsta gaminti, bandyti įvairius patiekalus ir turi ypatingą silpnybę desertams. Šiuo metu jo didžiausia aistra – eksperimentai su karšto oro gruzdintuve.
„Dievinu laidas apie maisto ruošą, pavyzdžiui, Gordon Ramsay „Hell’s Kitchen“! Bet man negėda prisipažinti, kad mano kulinariniai nuotykiai ne visada pasiteisina. Laimei, mano šeima mane labai palaiko, pataria, ką galėčiau daryti skaniau ar geriau, ir būna nuoširdūs net tada, kai pasakoma, kad nepavyko. Dar esu naminio „Pavlovos“ torto asas, bet jis irgi pavyksta maždaug kas antrą kartą“, – pasakoja R.Kalinkinas ir dalinasi savo mėgstamu receptu.
„Pavlovos“ pyragui jums reikės:
8 didelių kiaušinių baltymų (kambario temperatūros)
400 g smulkaus cukraus
2 a. š. baltojo acto
2 a. š. kukurūzų krakmolo
4 a. š. vanilės ekstrakto
500 ml riebios grietinėlės
1 250 ml maskarponės sūrio
4 v. š. cukraus pudros
Mėgstamų šviežių vaisių ir uogų (pavyzdžiui, braškių, aviečių, kivių, pasiflorų).
Pirmiausiai ant kepimo popieriaus nupieškite maždaug 20 cm skersmens apskritimą ir kuriam laikui padėkite į šalį. Dideliame, švariame ir sausame dubenyje išplakite kiaušinių baltymus, kol jie virs akytomis putomis. Palaipsniui, po vieną šaukštą, pilkite cukrų ir toliau plakite, kol masė taps standi bei blizganti. Tada atsargiai įmaišykite actą, kukurūzų krakmolą ir 2 arbatinius šaukštelius vanilės ekstrakto. Dabar supilkite masę ant kepimo popieriaus apskritimo ir suformuokitę įdubą centre.
Įkaitinkite orkaitę iki 150 laipsnių, o kai jau būsite pasirengę kepti, sumažinkite temperatūrą iki 110–120 laipsnių ir tik tada įdėkite pavlovą kepti. Tokioje temperatūroje morengo spalva bus šiek tiek auksinė, o vidus – šiek tiek minkštas. Iškepę pavlovą, atidarykite orkaitės dureles ir leiskite kepiniui atvėsti.
Per tą laiką išplakite grietinėlę su cukraus pudra, maskarponės sūriu ir likusia vanile, kol susidarys minkštos kremo „viršūnėlės“. Kai morengas atvės, perkelkite jį ant lėkštės, užtepkite išplakta grietinėle ir papuoškite šviežiais vaisiais bei uogomis.
„Pavlovą galima gaminti įvairiai, bet mes paprastai kepame dvi – vieną sau, kitą draugams, nes tai – gana retas ir ypatingas desertas. Yra keli triukai, kurių itin svarbu laikytis, kad pyragas pavyktų ir rezultatas būtų puikus. Deja, pats ne visada tą prisimenu“, – juokiasi vyras.