4 užkandžių idėjos: iš pačių paprasčiausių produktų sukursite tikrą puotą

Geriausia užkandžiams, pasak jos, rinktis tokį maistą, kurį patogu valgyti rankomis. Ir nepamirškite – spalvingi patiekalai ne tik skanesni, bet ir kuria geresnę nuotaiką.
Kulinarijos ekspertė pataria laikytis kelių paprastų taisyklių. Pirma – ruoškite užkandžius, kurie išlieka skanūs ir šalti. Antra – nepamirškite tekstūrų kontrastų: traškūs dalykai puikiai dera su kreminiais padažais. Trečia – nepersistenkite su kiekiais – geriau mažiau, bet įvairesnių skonių. Ir ketvirta – pasirūpinkite balansu: įtraukite šviežių vaisių, uogų, kad po vakarėlio neapsunktumėte.
Svarbiausia – nesusikurti sau streso dėl maisto ruošimo. Iš pačių paprasčiausių produktų galima sukurti įdomesnius patiekalus – pavyzdžiui, vietoj įprastų kukurūzų traškučių su įvairiais padažais, juos praturtinti mėsa, daržovėmis ir iškepti.
Užkepti „nachos“ su smulkinta mėsa, daržovėmis ir sūriu
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 30 min.
Reikės:
- 300 g kukurūzų traškučių,
- 500 g šviežios smulkintos mėsos,
- 1 svogūno,
- 2 česnako skiltelių,
- 1 paprikos,
- 1 indelio konservuotų pupelių,
- 1 indelio konservuotų kukurūzų,
- 1 indelio konservuotų,
- smulkintų pomidorų,
- pagal skonį konservuotų Chalapos paprikų,
- 200 g sūrio,
- 1 šaukštelio kumino,
- 1 šaukštelio maltos paprikos,
- druskos, pipirų,
- šviežių kalendrų,
- mėgstamų priedų: gvakamolės, grietinės, salsos ir pan.
„Nachos“ gaminimas:
Keptuvėje aliejuje pakepinkite pjaustytą svogūną ir smulkintą česnaką. Sudėkite maltą mėsą, pagardinkite prieskoniais ir pakepkite, kol ji paruduos. Sudėkite nusausintus pomidorus, pupeles, kukurūzus ir patroškinkite.
Į orkaitės indą arba ant kepimo pomieriumi išklotos skardos dėkite sluoksnį kukurūzų traškučių, ant jos – mėsą, kubeliais pjaustytą papriką, Chalapos paprikų ir gausiai apibarstykite tarkuotu sūriu.
Kepkite iki 200 °C įkaitintoje orkaitėje 10–15 minučių, kol sūris išsilydys ir pradės ruduoti. Jei pastebėsite, kad traškučių kraštai pradeda degti, galite uždengti indą aliuminio folija.
Patiekite dar šiltus, apibarstytus smulkinta šviežia kalendra arba petražolėmis. Šalia pasiūlykite mėgstamų priedų: gvakamolės, salsos, grietinės ir pan.
„Kabanos“ dešrelės kitaip – tešloje
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 15 min.
Reikės:
- 1 pakuotės karštai rūkytų dešrelių (kabanos stiliaus),
- 1 pakuotos šaldytuos sluoksniuotos tešlos,
- 1 kiaušinio,
- 1 šaukšto sezamo sėklų.
„Kabanos“ dešrelių gaminimas:
Atšildytą sluoksniuotą tešlą iškočiokite ir supjaustykite 2 cm ilgio juostelėmis. Apvyniokite jas išilgai aplink dešreles, aptepkite plaktu kiaušiniu ir apvoliokite sezamo sėklose.
Dėkite ant kepimo popieriumi išklotos kepimo skardos ir pašaukite į orkaitę, įkaitintą iki 200 °C. Kepkite 15 minučių. Patiekite su mėgstamu padažu.
Vynuogių kamuoliukai su riešutais
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 15 min.
Reikės:
- 200 g vynuogių (gali būti įvairiaspalvės),
- 220 g šviežio tepamo sūrio,
- 1 puodelio mėgstamų riešutų,
- šviežių petražolių.
Vynuogių kamuoliukių gaminimas:
Riešutus susmulkinkite maisto smulkintuvu arba sudėkite į plastikinį maišelį ir sutrinkite kočėlu.
Nuplaukite vynuoges ir gerai nusausinkite popieriniu rankšluosčiu.
Indelyje sumaišykite tepamą sūrį ir smulkintas petražoles. Jei norite, galite į dėti ir trupinto pelėsinio sūrio (kambario temperatūros).
Į vynuogę įsmeikite dantų krapštuką, gerai apvoliokite sūryje, tuomet – riešutuose. Pakartokite su visomis, padėkite į šaldytuvą bent 10 minučių ir tuomet patiekite.
Gurmaniškos šviežios figos su sūriu ir kumpiu
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 10 min.
Reikės:
- 8 šviežių figų,
- 50 g sūrio su mėlynuoju pelėsiu arba ožkų sūrio,
- 8 griežinėlių serano arba prosciutto kumpio,
- 2 šaukštų skysto medaus,
- šviežių čiobrelių.
Figų su kumpiu ir sūriu gaminimas:
Figas perpjaukite per pusę. Ant kiekvienos uždėkite sūrio, pabarstykite čiobreliais, apšlakstykite medumi ir apvyniokite kumpiu. Patiekiant dar kartą apšlakstykite medumi.