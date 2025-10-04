Laikui nepavaldi klasika: traškūs bulviniai blynai su pikantišku pagardu

Nors ir paprasta, savyje talpina galybę receptų idėjų, kurios – ne tik gardžios, bet ir pigios. Prekybos tinklas „Lidl“ dalijasi trimis išskirtinai skaniais ir mažiau nei 3 eurus kainuojančiais receptais, kurie neabejotinai suteiks skonio rudens vakarienei, rašoma pranešime spaudai.
Virtos, keptos, skrudintos, su lupenomis ir be, ne tik sūriems ir pikantiškiems, bet ir saldiems patiekalams tinkančios bulvės savyje turi gausybę organizmui naudingų medžiagų: augalinių baltymų, fermentų, įvairių biogeninių elementų, vitaminų, organinių ir mineralinių druskų.
Į Lietuvą bulvės pirmą kartą atvežtos 17-ame amžiuje, o vienu svarbiausių žemės ūkio augalų tapo dar po dviejų šimtų metų. Įvairūs etnologai ir kulinarijos tyrinėtojai mini, kad tradicinių bulvinių patiekalų yra apie 30–50. Įskaičiavus variacijas, receptų gali būti ir apie kelis šimtus, o prekybos tinklas siūlo išmėginti tris unikalius receptus, kurie – dar ir išskirtinai nebrangūs.
Laikui nepavaldi klasika: bulviniai blynai su pikantišku pagardu
Tikra klasika, kuri – dar ir nesunkiai pagaminama, yra bulviniai blynai.
Vieni juos mėgsta paskaninti grietine, o kiti – obuolių tyre ar kita saldžia uogiene.
Aišku viena: bulviniai blynai nepalieka abejingų.
4 porcijoms prireiks:
- 1 kg bulvių
- 1 svogūno
- 1 kiaušinio
- 2 v. š. miltų
- 3–4 v. š. „Pilos“ grietinės
- 1 skiltelės česnako
- 2 vnt. svogūno laiškų
- Druskos, pipirų pagal skonį
- Šlakelio aliejaus kepimui
Bulvinių blynų gaminimo eiga:
Dubenėlyje įdėkite grietinės, įberkite druskos, pipirų, įspauskite česnako skiltelę, suberkite smulkintus svogūno laiškus ir išmaišykite. Atidėkite paruoštą padažą į šaldytuvą.
Nulupkite ir smulkiai sutarkuokite bulves bei svogūną.
Įmaišykite kiaušinį, miltus, druską ir pipirus. Masė turi būti nei per skysta, nei per tiršta. Jei ji – skystoka, įdėkite dar truputį miltų.
Įkaitinkite keptuvę su aliejumi. Šaukštu dėkite masę į keptuvę ir lengvai paspauskite, kad blyneliai būtų ploni.
Kepkite iš abiejų pusių, kol gražiai apskrus (apie 2–3 minutes vienai pusei).
Iškeptus blynus patiekite su paruoštu padažu.
Sotus ir maloniai šildantis bulvių apkepas
Jei jums patinka bulviniai blynai, patiks ir kita lietuviškos virtuvės klasika – bulvių apkepas. Žinoma, panašiu patiekalu gali pasigirti ir prancūzų bei kitų šalių virtuvės, o ir jų receptai kiek skiriasi nuo mūsiškojo. Tačiau visus vienija bendra meilė bulvėms bei itin nedidelė patiekalo kaina.
Bulvių apkepui (4 porcijoms) reikės:
- 1 kg bulvių
- 1 svogūno
- 2 kiaušinių
- 300 ml „Pilos“ pieno
- 150 g „Pilos“ grietinės
- 1 v. š. aliejaus
- Druskos, pipirų – pagal skonį
Bulvių apkepo gaminimas:
Bulves nuskuskite ir sutarkuokite stambia tarka. Svogūną smulkiai supjaustykite, bet galite ir sutarkuoti kartu su bulvėmis.
Dubenyje išplakite kiaušinius, supilkite pieną ir grietinę, sudėkite druską, pipirus.
Sumaišykite tarkuotas bulves su užpilu. Masė turi būti gana tiršta, bet ne sausa.
Orkaitę įkaitinkite iki 190 °C („viršus–apačia“ režimas). Kepimo formą lengvai ištepkite aliejumi. Supilkite masę į formą, paviršių šiek tiek paspauskite.
Kepkite ~45–55 min., kol gražiai apskrus. Iškepus leiskite 10 min. „pailsėti“, tada supjaustykite ir patiekite su grietine ar kitu mėgstamu padažu.
Nustebins kiekvieną: saldusis bulvių pudingas
Nors bulvės dažniausiai naudojamos pikantiškiems patiekalams, jos pačios turi subtilaus saldumo, ypač jei verdamos su lupena ar kepamos. Todėl jas galima panaudoti ir desertuose – kaip pagrindą saldžiam pudingui, kurį rekomenduoja pasigaminti prekybos tinklas.
2 porcijoms patiekalo reikės:
- 3–4 didesnių virtų bulvių (be lupenos)
- 100 ml „Pilos“ pieno
- 1 kiaušinių
- 30 g cukraus
- 1 a. š. vanilinio cukraus
- 1 a. š. cinamono
- 30 g razinų ar kitų džiovintų vaisių
- 20 g „Pilos“ sviesto
Bulvių pudingo paruošimas:
Virtas bulves sutrinkite į vientisą tyrę. Į bulvių tyrę įmaišykite pieną, cukrų, vanilinį cukrų, cinamoną, tirpintą sviestą.
Įmuškite kiaušinius. Gerai išmaišykite, kad gautųsi vientisa kreminė masė. Jei masė – labai tiršta, įpilkite dar šlakelį pieno.
Į tešlą įmaišykite razinas, kitus džiovintus vaisius ar priedus.
Supilkite masę į sviestu pateptą kepimo formą. Kepkite 180 °C orkaitėje ~35–40 min., kol paviršius taps auksinis, o vidus sustings – patikrinkite tai mediniu pagaliuku.
Iškeptą pudingą palikite atvėsti – taip jis sutvirtės ir bus gardesnis.
Pudingą galite patiekti šiltą arba atvėsusį. Puikiai tinka su uogiene, plakta grietinėle ar šokoladiniu padažu.
Skanaus!
bulvėbulvių patiekalaibulvių valgiai
Rodyti daugiau žymių