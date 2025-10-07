Užkandis iš ryžių, kuriam neįmanoma atsispirti: ne visi apie šį skanumyną žino

Šįkart Gian Luca pakvietė apsilankyti „Acquerello“ šeimos ūkyje, ryžių laukuose ir gamykloje. Tai – „Carnaroli“ ryžiai iš Verčelio, esančio Italijos Pjemonto regione.
TV3 laidoje „La maistas. Italija“ papasakojo, kaip ryžiai auginami, ir ko reikia, kad derlius būtų sėkmingas. Gian Lucos bičiulio auginami ryžiai iš kitų išsiskiria savo kokybe. Tai – pirmieji ryžiai, kurie yra brandinami ir turi savo gemalą. Dėl to šių ryžių maistinės savybės yra tokios pat, kaip ir rudųjų ryžių. O šiandien šie ryžiai parduodami net 72 šalyse visame pasaulyje.
Taip pat buvo parodyta istorija alsuojančios vietos – pavyzdžiui, namas, kuriame kadaise gyveno ryžių laukuose dirbusios moterys.
Jos čia atvykdavo iš kito Italijos regiono ir ryžių laukuose praleisdavo visą sezoną. Įdomu tai, kad ryžių laukuose 40 dienų pradirbusios moterys uždirbdavo daugiau, nei jų namuose likę vyrai per visus metus.
Negana to, būtent čia dirbusios moterys pirmosios gavo oficialią sutartį, pagal kurią galėjo dirbti 8 valandas per dieną. Likusioje Italijoje toks įstatymas buvo priimtas tik po 12 metų.
Laidos žiūrovai taip pat sužinojo, kokia yra itališkų užkandžių arančini paslaptis. Tai – gatvės maistas, puikiai tinkantis ir pagrindiniui patiekalui. O štai Sicilijoje jis netgi valgomas per šventes!
Savo ruožtu laidos vedėjai žiūrovams pateikė net du arančini variantus. Vieni su ragu įdaru, o kiti – su kumpiu ir sūriu.
Arančinai
Ingredientai ryžių rutuliukams:
- 500 g ryžių;
- 1,2 l vandens;
- 30 g sviesto;
- 0,15 g šafrano;
- 1 šaukšto druskos.
- Pirmam įdarui:
- 150 g kiaulienos faršo;
- 200 g trintų pomidorų;
- 80 g žaliųjų žirnelių;
- 50 g baltų svogūnų;
- Extra virgin alyvuogių aliejaus;
- 50 g raudonojo vyno;
- druskos;
- juodųjų pipirų.
- Antram įdarui:
- 120 g „Prosciutto cotto“ kumpio;
- 100 g „Caciocavallo“ sūrio.
Pastellai:
- 200 g 00 rūšies miltų;
- 350 g vandens;
- druskos.
Kepimui:
- 200 g džiūvėsėlių;
- 3 l saulėgrąžų aliejaus.
Arančinų gaminimas:
Išverdame ryžius. Pasūdome vandenį. Gaminame pirmąjį įdarą – supjaustome svogūną ir pakepiname ant įkaitinto extra virgin aliejaus. Dedame kiaulienos faršą. Įpilame raudonojo vyno. Dedame žaliuosius žirnelius ir trintus pomidorus. Leidžiame troškintis. Į išvirtus ryžius įdedame šafrano ir „Philadelphia“ sūrio. Ant skardos patiesiame kepimo popierių ir išklojame išvirtus ryžius, kad šie atvėstų.
Gaminame antrąjį įdarą – supjaustome „Caciocavallo“ sūrį ir „Prosciutto cotto“ kumpį. Gaminame pastella – sumaišome 200 g miltų, druską ir vandenį ir paliekame pailsėti.
Puode įkaitiname aliejų ir formuojame ryžių rutuliukus. Išklojame ant rankos ryžius ir įdedame įdaro, suformuojame rutuliuką, įmerkiame į pastellą ir apvoliojame džiūvėsėliuose. Verdame aliejuje, kol apskrunda. Skanaus!
ryžiaiužkandisitališkas maistas
Rodyti daugiau žymių