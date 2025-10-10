Tikri čempionų pusryčiai: kodėl verta rytą pradėti nuo avižinių dribsnių?

Košė – kiekvieno ryto startas
Ne veltui avižinė košė dažnai vadinama sportininkų pusryčiais. Šių metų Lietuvos olimpinės distancijos ir vidutinio nuotolio triatlono čempionas Mantas Jablonskis pripažįsta, kad rytas be košės jam tiesiog neįsivaizduojamas.
„Jau daugelį metų savo dieną pradedu avižine koše. Šie angliavandeniai man puikiai tinka – neapkrauna skrandžio, leidžia jaustis lengvai ir suteikia ilgalaikės energijos“, – pasakoja sportininkas.
Anot jo, košė yra geriausias būdas užtikrinti pastovią energijos atsargą prieš treniruotes ar varžybas. „Treniruotėms renkuosi greitesnius angliavandenius, tačiau pusryčiams košė yra nepakeičiama. Mano receptas paprastas: avižiniai dribsniai, linų sėmenys, virti migdolų arba avižų piene, su trupučiu šokolado ir medaus“, – dalijasi M. Jablonskis.
Avižos naudingos ne tik dėl energijos. Jose esantis beta gliukanas stiprina imuninę sistemą ir padeda kovoti su virusais bei bakterijomis. Taip pat avižos – puikus natūralių skaidulų šaltinis: viename puodelyje avižų yra net apie 17 gramų skaidulų, kas sudaro pusę rekomenduojamos dienos normos. Šios skaidulos mažina cholesterolio kiekį ir gerina žarnyno veiklą.
Svarbu – pasirinkti tinkamą pagaminimo būdą
Renkantis avižas svarbu atkreipti dėmesį į jų apdorojimą. Naudingiausia rinktis viso grūdo, bet išlukštentus grūdus arba visų grūdo dalių avižų dribsnius. Jie nepraranda vertingųjų medžiagų, yra universalesni ir lengviau pagaminami.
Tai patvirtina ir grūdų perdirbimo bendrovės „Dobele“ pardavimų vadovas Lietuvoje Romanas Stanislovaitis.
„Gaminant visų grūdo dalių avižų dribsnius naudojama technologija, padedanti išsaugoti geriausias maistines savybes. Procesas prasideda nuo kietos luobelės pašalinimo, kuri galėtų pažeisti virškinamąjį traktą. Vėliau avižų grūdai garinami, kad suminkštėtų, ir galiausiai sutraiškomi volais. Tokiu būdu paruošti avižų dribsniai yra sveikatai palankus, maistingas ir lengvai vartojamas produktas“, – sako R. Stanislovaitis.
Apie avižų dribsnių naudą sporte kalba ir paralimpietis Danas Sodaitis. Jo teigimu, paprasta, greitai pagaminama ir subalansuota avižinė košė – bene geriausias dienos startas.
„Genialu – kai paprasta: vos kelios minutės, ir lėkštėje tikri čempionų pusryčiai. Toks dubenėlis – ne tik sotus, bet ir kupinas skaidulų, baltymų bei vitaminų“, – sako sportininkas.
Dano Sodaičio rekomenduojamas pusryčių košės receptas:
Avižų dribsniai su vaisiais, varške ir riešutų sviestu
1 porcijai reikės:
- 60 g avižų dribsnių;
- 60 g liesos varškės;
- 1 banano;
- 50 g šilauogių;
- 25 g riešutų sviesto;
- Cinamono pagal skonį.
Avižų košės paruošimas:
Avižų dribsnius išvirkite vandenyje arba piene (pagal skonį), kol suminkštės.
Į dubenį sudėkite išvirtą košę.
Ant viršaus dėkite varškę.
Supjaustykite bananą griežinėliais ir sudėkite ant košės.
Suberkite uogas.
Pagardinkite riešutų sviestu.
Pabarstykite cinamonu.
Maistinė vertė (apytiksliai):
Kalorijos: 551 kcal
Baltymai: 29 g
Angliavandeniai: 68 g
Riebalai: 18 g
avižiniai dribsniaiavižospusryčiai
